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即时要闻
上海以常住人口为基数配置基础教育资源  
[2011年03月15日]
专家认为我国核电发展安全可控但应完善安全预案  
[2011年03月15日]
可口可乐企业公司计划在巴黎泛欧证交所上市  
[2011年03月15日]
人民币市场汇价（3月15日）  
[2011年03月15日]
美亚柏科等4只创业板新股16日上市  
[2011年03月15日]
东北加工企业恢复挂牌收购玉米  
[2011年03月15日]
雷普索尔出售阿根廷YPF石油公司股份  
[2011年03月15日]
今年前2个月闽台贸易总额增长16.3%   
[2011年03月15日]
中国蝉联ABB集团第一市场地位  
[2011年03月15日]
国内首个家纺指数在京发布  
[2011年03月15日]
欧元区财长再对信用评级机构发出警告  
[2011年03月15日]
芝加哥农产品期价14日小幅走高  
[2011年03月15日]
14日伦敦金属交易所金属期价涨跌互现  
[2011年03月15日]
欧元集团主席表示欧元区将密切关注通胀风险  
[2011年03月15日]
纽约股市14日受日本地震影响下跌  
[2011年03月15日]
14日纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年03月15日]
国际油价14日震荡收平  
[2011年03月15日]
避险需求提振纽约金价14日小幅上扬  
[2011年03月15日]
伦敦股市14日下跌  
[2011年03月15日]
日本强震 “日本钢”出口缺口待补  
[2011年03月15日]
报告显示东盟经济继续增长但面临通胀压力  
[2011年03月15日]
业内专家担心地震影响日本经济  
[2011年03月15日]
上海市保险同业公会酝酿制定车险服务行业标准  
[2011年03月15日]
富邦金控参股的厦门银行泉州分行开业  
[2011年03月15日]
经合组织先行指数显示多数成员经济活力继续增强  
[2011年03月15日]
日本大型厂商国内工厂停产  
[2011年03月15日]
香港2010年本地居民生产总值同比升7.2%  
[2011年03月15日]
欧佩克周油价连续四周上涨  
[2011年03月15日]
香港外汇基金境外资产2月增531亿港元  
[2011年03月15日]
欧元区1月份工业生产环比增长0.3%   
[2011年03月15日]
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