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    ·【海外】部分中国大陆公民仍滞留泰国2008年11月28日
    ·【金融】沪深两市大幅跳水 2008年11月28日
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    ·【海外】加拿大将缩减开支增强金融体系2008年11月28日
    ·【海外】印度军警突袭纳里曼大楼2008年11月28日
    ·【海外】日本决定撤回驻伊航空自卫队2008年11月28日
    ·【产业】安赛乐米塔尔宣布裁员2008年11月28日
    ·【海外】印酒店又现恐怖分子及人质2008年11月28日
    ·【金融】上证综指早盘收报1894.07点2008年11月28日
    ·【海外】日本10月失业率降至3.7%2008年11月28日
    ·【海外】孟买遇袭酒店五名中国公民被困2008年11月28日
    ·【海外】孟买纳里曼大楼发生激战2008年11月28日
    ·【产业】国美委任陈晓为代理主席2008年11月28日
    ·【产业】必和必拓宣布撤回对力拓的并购2008年11月28日
    ·【产业】英飞凌欲寻求政府救助2008年11月28日
    ·【金融】东京股市早盘上涨0.57%2008年11月28日
    ·【海外】孟买恐怖袭击死亡人数升至125人2008年11月28日
    ·【海外】日本下调生产动向判断2008年11月28日
    ·【产业】广西工业用电六年来首次负增长2008年11月28日
    ·【海外】通用拟削减欧洲劳动力成本2008年11月28日
    ·【政经】山西出现大面积干旱2008年11月28日
    ·【海外】欧盟威胁再度起诉德国2008年11月28日
    ·【海外】德拒绝为欧盟经济计划再出资2008年11月28日
    ·【金融】人民币对美元汇率回落57个基点2008年11月28日
    ·【海外】欧盟2007年服务贸易顺差扩大2008年11月28日
    ·【海外】巴西同阿拉伯贸易额大幅增长2008年11月28日
    ·【金融】沪深股市双双低开2008年11月28日
    ·【海外】欧盟批准荷兰救助全球人保公司2008年11月28日
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