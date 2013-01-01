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[2011年03月13日]
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[2011年03月13日]
日本千叶县发现禽流感疫情
[2011年03月13日]
美国纽约特大交通事故造成至少13人死亡
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[2011年03月13日]
德国总理宣布将全面检查核电站安全标准
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[2011年03月13日]
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[2011年03月11日]
国内现货金银11日全线下跌
[2011年03月11日]
大宗商品11日延续跌势 期铜创今年以来新低
[2011年03月11日]
上海期金11日全线回调收跌
[2011年03月11日]
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[2011年03月11日]
东京股市日经股指11日下跌1.72%
[2011年03月11日]
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