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即时要闻
内地与香港金融合作进入机制化时代  
[2011年03月13日]
杭州联合银行12日正式挂牌开业  
[2011年03月13日]
交通银行：国际油价上行加大中国输入型通胀压力  
[2011年03月13日]
世贸组织裁决中国诉美反倾销反补贴措施案胜诉  
[2011年03月13日]
西班牙金融系统资本缺口近152亿欧元  
[2011年03月13日]
三公司创业板IPO申请获准  
[2011年03月13日]
本周沪深股市流通市值新报208184亿元  
[2011年03月13日]
日本发生强烈地震　拉美股市保持稳定  
[2011年03月13日]
伦敦金属交易所基本金属期货价格11日涨跌互现  
[2011年03月13日]
日本强震致芝加哥农产品期货价格11日大幅下跌  
[2011年03月13日]
纽约金价11日小幅反弹  
[2011年03月13日]
纽约股市11日未受日本地震明显冲击  
[2011年03月13日]
国际油价11日下跌  
[2011年03月13日]
11日纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年03月13日]
伦敦股市股指11日小幅下跌  
[2011年03月13日]
日本地震促使纽约油价盘中跌破100美元  
[2011年03月13日]
大陆首家两岸投资网正式运行  
[2011年03月13日]
香港服务业去年四季度收益普遍上升  
[2011年03月13日]
香港证监会：香港对冲基金业持续增长  
[2011年03月13日]
工行首家海外人民币业务中心在新加坡正式运营  
[2011年03月13日]
亚太地区主要股市11日全线下跌  
[2011年03月13日]
日本千叶县发现禽流感疫情  
[2011年03月13日]
美国纽约特大交通事故造成至少13人死亡  新华社
[2011年03月13日]
德国总理宣布将全面检查核电站安全标准  新华社
[2011年03月13日]
在日本的广东旅游团暂时没有受到地震影响  
[2011年03月11日]
国内现货金银11日全线下跌  
[2011年03月11日]
大宗商品11日延续跌势　期铜创今年以来新低  
[2011年03月11日]
上海期金11日全线回调收跌  
[2011年03月11日]
日本为何地震频发  
[2011年03月11日]
东京股市日经股指11日下跌1.72%   
[2011年03月11日]
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