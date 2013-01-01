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即时要闻
盖特纳：“三速”复苏的世界经济面临多重挑战   
[2011年03月04日]
突尼斯宣布7月24日举行民族制宪议会选举  
[2011年03月04日]
加拿大将举办2015年女足世界杯  
[2011年03月04日]
商务部就欧盟终止对中国无线数据卡产品调查表示赞赏   
[2011年03月04日]
美国：权宜之计难避政府关门风险  
[2011年03月04日]
备战2012　英国奥委会缺钱  
[2011年03月04日]
亚太地区主要股市3日普遍上涨  
[2011年03月04日]
人民币市场汇价（3月4日）  
[2011年03月04日]
A股价值股群体迎重估良机  
[2011年03月04日]
中国南航首架空客A380飞机成功完成首飞  
[2011年03月04日]
芝加哥农产品期价3日集体上扬  
[2011年03月04日]
3日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现   
[2011年03月04日]
3日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年03月04日]
国际油价3日小幅下挫  
[2011年03月04日]
就业数据乐观推动纽约股市3日大幅上涨  
[2011年03月04日]
纽约金价3日冲高回落  
[2011年03月04日]
伦敦股市3日上涨  
[2011年03月04日]
法国去年第四季度失业率降至9.6%   
[2011年03月04日]
巴西去年经济增长7.5%   
[2011年03月04日]
戴德梁行：香港2011年写字楼租费将全球最贵  
[2011年03月04日]
机电商会：我国高科技企业应对贸易摩擦的警钟仍需长鸣  
[2011年03月04日]
香港1月份零售业总销货价值同比上升28.2%  
[2011年03月04日]
日本研究人员发现II型糖尿病致病机理  
[2011年03月03日]
中国纸业加快产业重组步伐  
[2011年03月03日]
2月7日以来全国牛羊肉价格呈下降走势  
[2011年03月03日]
港股3日升0.32%   
[2011年03月03日]
PVC期货领跌　大宗商品3日近全线下挫  
[2011年03月03日]
3日上海期金近全线回调收跌  
[2011年03月03日]
3日国内现货金银近全线回调收跌  
[2011年03月03日]
神华集团“十二五”计划完成投资5152亿元  
[2011年03月03日]
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