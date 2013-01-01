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即时要闻
东京股市日经股指上涨0.89%   
[2011年03月03日]
台北股市3日上涨118点  
[2011年03月03日]
韩国外汇储备再创历史新高  
[2011年03月03日]
俄政府可能将粮食出口禁令延长至今年年底  
[2011年03月03日]
美商务部长称制造业是美国经济竞争力的关键  
[2011年03月03日]
中国联合工作组完成使命撤出利比亚  
[2011年03月03日]
央行：今年力争将跨境贸易人民币结算试点扩至全国  
[2011年03月03日]
人民币市场汇价（3月3日）  
[2011年03月03日]
芝加哥大豆2日继续走高  
[2011年03月03日]
2日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌互现  
[2011年03月03日]
2日纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年03月03日]
国际金价2日再创新高  
[2011年03月03日]
纽约股市2日震荡收高  
[2011年03月03日]
国际油价2日继续大涨  
[2011年03月03日]
伦敦股市2日下跌  
[2011年03月03日]
俄罗斯今年前两个月石油产量上升出口下降  
[2011年03月03日]
港交所去年纯利升7%  
[2011年03月03日]
银监会：已责成济南伪造票证案涉案银行作出问责处理  
[2011年03月03日]
法国2月份新车销量同比增长13.7%   
[2011年03月03日]
英央行行长说中东持续动乱将致通胀率居高难下  
[2011年03月03日]
中美合作生产的电动汽车下半年出口美国  
[2011年03月03日]
财政部本周发行7年期记账式国债300亿元  
[2011年03月03日]
亚太地区主要股市2日普遍下跌  
[2011年03月03日]
上海月最低工资标准4月起上调至1200元  
[2011年03月02日]
港股2日跌1.49%   
[2011年03月02日]
中国美术馆免费开放  
[2011年03月02日]
上海期金2日全线上涨  
[2011年03月02日]
国内现货金银2日全线上涨  
[2011年03月02日]
大宗商品2日近全线飘红　石化类有色金属走势分化  
[2011年03月02日]
北京私人汽车达374.4万辆  
[2011年03月02日]
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