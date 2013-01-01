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即时要闻
武汉出台新版限购令收紧限购范围  
[2011年02月23日]
北京今年将率先实施75%的居住建筑节能设计标准  
[2011年02月23日]
人民币市场汇价（2月23日）  
[2011年02月23日]
南非工会反对沃尔玛进入南非市场  
[2011年02月23日]
22日伦敦金属交易所基本金属期货价格普跌  
[2011年02月23日]
芝加哥农产品22日全线跌停  
[2011年02月23日]
纽约金价冲破1400美元  
[2011年02月23日]
22日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年02月23日]
纽约股市22日大幅下跌  
[2011年02月23日]
纽约市场油价22日因中东局势趋紧飙升  
[2011年02月23日]
奥巴马开始倾听小企业家呼声之旅  
[2011年02月23日]
沃尔玛2011财年第四季度净销售额增长2.5%   
[2011年02月23日]
伦敦股市22日下跌  
[2011年02月23日]
去年12月美国20个大中城市房价继续下跌  
[2011年02月23日]
香港1月份通胀率3.6%  
[2011年02月23日]
保监会要求保险公司严格执行报批的保险条款和费率  
[2011年02月23日]
德银：离岸人民币外汇市场日交投量约9亿美元   
[2011年02月23日]
欧佩克日油价突破每桶100美元  
[2011年02月23日]
亚太地区主要股市22日全面下跌  
[2011年02月23日]
北京酒企重组尘埃落定　首都酒业正式挂牌  
[2011年02月22日]
鞍钢集团在英国成立控股公司  
[2011年02月22日]
22日国内现货金银近全线延涨  
[2011年02月22日]
大宗商品22日展开盘整　棉花领跌油脂类上行  
[2011年02月22日]
我国保健食品化妆品标准体系框架已基本形成   
[2011年02月22日]
我国将探索建立公务员社会保险制度  
[2011年02月22日]
19家超市门店因价格欺诈被罚款950万元  
[2011年02月22日]
国资委：央企境外经营总体效益较好  
[2011年02月22日]
工行私人银行管理资产规模逾3500亿元  
[2011年02月22日]
22日上海期金近全线延涨  
[2011年02月22日]
BP斥资72亿美元大举进军印度油气开发市场  
[2011年02月22日]
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