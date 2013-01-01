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即时要闻
G20就界定经济失衡问题凸显分歧  
[2011年02月21日]
18日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2011年02月21日]
芝加哥农产品期价18日大幅收跌  
[2011年02月21日]
纽约股市周线三连阳  
[2011年02月21日]
国际金价上周上涨2.1%   
[2011年02月21日]
国际油价18日小幅下跌  
[2011年02月21日]
18日纽约汇市美元对主要货币继续下跌  
[2011年02月21日]
伦敦股市18日小幅下跌  
[2011年02月21日]
亚太地区主要股市18日多数上涨  
[2011年02月21日]
苏宁在台签下5亿美元采购大单  
[2011年02月18日]
第38届加拿大国际汽车展开幕  
[2011年02月18日]
美研究者制成反激光器  
[2011年02月18日]
世界移动通信大会展现“朝阳产业”风采  
[2011年02月18日]
台北股市上涨1.84%   
[2011年02月18日]
我国实施司法考试以来共有44万多人通过考试  
[2011年02月18日]
台湾去年经济增长率创近24年来新高  
[2011年02月18日]
民调显示日本菅直人内阁支持率再创新低  
[2011年02月18日]
北京：疯狂买卖人体器官案宣判  
[2011年02月18日]
人民币市场汇价（2月18日）  
[2011年02月18日]
全球成熟市场跃入QDII视野  
[2011年02月18日]
芝加哥农产品期货17日全线反弹  
[2011年02月18日]
17日伦敦金属交易所基本金属期价普跌  
[2011年02月18日]
黄金期价17日继续冲高  
[2011年02月18日]
17日纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年02月18日]
纽约股市17日继续上涨  
[2011年02月18日]
美国住房抵押贷款拖欠率去年第四季度降至8.22%  
[2011年02月18日]
纽约市场油价17日大幅上涨  
[2011年02月18日]
伦敦股市股指17日小幅上涨  
[2011年02月18日]
俄罗斯1月份失业率环比上升  
[2011年02月18日]
香港中华厂商会对今年香港经济审慎乐观  
[2011年02月18日]
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