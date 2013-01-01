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即时要闻
通用电气将在巴西投巨资建研发中心  
[2011年02月17日]
丹麦公司中标监理世界最宽钻挖式隧道工程  
[2011年02月17日]
16日伦敦金属交易所基本金属期价涨跌不一  
[2011年02月17日]
芝加哥农产品期市16日继续弱势行情  
[2011年02月17日]
纽约金价16日连续第三个交易日上涨  
[2011年02月17日]
强劲企业财报推动纽约股市上涨   
[2011年02月17日]
16日纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年02月17日]
国际油价16日止跌反弹  
[2011年02月17日]
伦敦股市16日小幅上涨  
[2011年02月17日]
中国农行与俄工业通讯银行签署贸易融资代付协议  
[2011年02月17日]
英国失业率小幅上升  
[2011年02月17日]
财政部发行5年期记账式附息债300亿元  
[2011年02月17日]
2月7日以来全国生姜、大蒜价格再度下降  
[2011年02月16日]
我国2010年专利申请量和授权量稳步增长  
[2011年02月16日]
港股16日升1.12%  
[2011年02月16日]
香港今年整体游客数量可望接近4000万人次  
[2011年02月16日]
国内现货黄金16日延续上涨  
[2011年02月16日]
大宗商品16日近全线回调　期锌棉花逆市上行  
[2011年02月16日]
上海期金16日延续上涨  
[2011年02月16日]
左岸服饰成今年首家在纽交所IPO的中国企业  
[2011年02月16日]
三部委：政府电子政务平台应免费向社会开放  
[2011年02月16日]
东京股市日经股指16日继续上涨  
[2011年02月16日]
国开行2010年基层贷款余额达7800亿元  
[2011年02月16日]
我国汽车出口五大难题待解  
[2011年02月16日]
台北股市16日下跌0.1%   
[2011年02月16日]
日本和印度签署经济合作协定  
[2011年02月16日]
国开行外汇贷款余额达到1413亿美元  
[2011年02月16日]
纽交所德交所合并起名难  
[2011年02月16日]
法国经济2010年增长1.5%  
[2011年02月16日]
2011年卫生部将专项整治抗生素滥用  
[2011年02月16日]
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