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即时要闻
2011年底我国将累计制定300个病种的临床路径  
[2011年02月16日]
澳最大电信商宣布将推出4G网络  
[2011年02月16日]
埃及军方设立修宪委员会  
[2011年02月16日]
最高法院发布司法解释规范公司设立及运营  
[2011年02月16日]
欧元区2010年外贸顺差大幅下降  
[2011年02月16日]
香港总人口达到709.76万人  
[2011年02月16日]
商务部：上周我国食用农产品价格小幅回落  
[2011年02月16日]
近期全国鸡蛋价格高位回落  
[2011年02月16日]
泛美能源将收购埃克森美孚在阿根廷资产  
[2011年02月16日]
香港住宅租金去年升22%　全球第三贵  
[2011年02月16日]
资料：纽约泛欧交易所和德意志证券交易所  
[2011年02月16日]
中国铁矿石一月进口“出乎意料”达新高  
[2011年02月16日]
人民币市场汇价（2月16日）  
[2011年02月16日]
必和必拓去年下半年净利同比增72%   
[2011年02月16日]
法国化妆品行业销售去年实现增长  
[2011年02月16日]
法国酒类产品出口去年强劲回升  
[2011年02月16日]
芝加哥农产品期货价格15日深幅下调  
[2011年02月16日]
伦敦金属交易所基本金属期货价格15日普涨  
[2011年02月16日]
零售数据不佳拖累纽约股市15日下跌  
[2011年02月16日]
15日纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2011年02月16日]
通胀担忧助推纽约金价15日继续攀升  
[2011年02月16日]
国际油价15日下跌  
[2011年02月16日]
世行呼吁各国携手应对食品涨价  
[2011年02月16日]
伦敦股市15日下跌  
[2011年02月16日]
新交所和澳证交所修改合并交易条款  
[2011年02月16日]
东亚银行去年纯利大增62.2%   
[2011年02月16日]
欧盟今年将执行手机通用充电器标准  
[2011年02月16日]
和黄分拆港口业务上市申请获新加坡交易所批准  
[2011年02月16日]
香港去年商品出口量升18.1%  
[2011年02月16日]
国内现货金银价格15日全线上涨  
[2011年02月16日]
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