乐视网斥资4000万元投资4部电视剧 【财经网专稿】记者 李雪 [2011年02月10日]

这显示了公司坚定走网络版权正版化的决心,招商证券认为，从目前乐视网积极抢占独家影视剧的网络版权来看，公司走在正确的路上