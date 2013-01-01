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即时要闻
纽约汇市美元对主要货币10日走高  
[2011年02月11日]
世行认为食品涨价是发展中国家最大挑战  
[2011年02月11日]
IMF总裁呼吁改革国际货币体系  
[2011年02月11日]
伦敦股市10日下跌  
[2011年02月11日]
新交所CEO：证券交易所合并势必加速  
[2011年02月11日]
美国上周首次申请失业救济人数降至两年多来新低  
[2011年02月11日]
欧盟今年或将出台立法草案严管审计业  
[2011年02月11日]
欧盟考虑对银行高管薪酬出台更严格的限制措施  
[2011年02月11日]
雷诺集团计划两年内年销量突破300万辆  
[2011年02月11日]
去年意大利工业生产指数实现金融危机后首增  
[2011年02月11日]
日本国家债务创新高  
[2011年02月11日]
破解全球粮价危局亟须标本兼治  
[2011年02月11日]
亚太地区主要股市10日普遍下跌  
[2011年02月11日]
乐视网斥资4000万元投资4部电视剧  【财经网专稿】记者 李雪
[2011年02月10日]
这显示了公司坚定走网络版权正版化的决心,招商证券认为，从目前乐视网积极抢占独家影视剧的网络版权来看，公司走在正确的路上
IFC向杭州提供50亿元节能减排贷款  【财经网专稿】记者 曹顺妮
[2011年02月10日]
杭州成为中国第一家与IFC携手支持气候变化融资的市政府，IFC通过与地方政府建立损失分担机制，提供能效贷款，支持地方政府实现节能减排目标
惠普发布新款平板电脑  
[2011年02月10日]
港股10日失守23000点　全日跌1.97%   
[2011年02月10日]
10日国内现货金银价全线下挫  
[2011年02月10日]
大宗商品10日涨势放缓　白糖PVC领涨期铜回调  
[2011年02月10日]
东京股市日经股指10日下跌0.11%  
[2011年02月10日]
10日上海期金回调整理价格涨跌不一  
[2011年02月10日]
兴业银行拟以8.52亿元收购联华信托51.18%股权  
[2011年02月10日]
台北股市下跌170点  
[2011年02月10日]
阿根廷获准向中国出口大麦  
[2011年02月10日]
法企联合会认为法国企业缺乏国际竞争力  
[2011年02月10日]
英国主要银行同意今年将增加贷款并减少奖金发放  
[2011年02月10日]
人民币市场汇价（2月10日）  
[2011年02月10日]
巴西大幅削减政府预算应对通货膨胀  
[2011年02月10日]
京城迎来首场雪 首都机场运行正常  
[2011年02月10日]
北京迎来60年最晚初雪  
[2011年02月10日]
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