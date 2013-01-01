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即时要闻
中国跻身全球国际专利申请4强  新华社
[2011年02月10日]
俄去年财政收入过半来自燃料能源行业  
[2011年02月10日]
北京市开始执行公积金购房贷款新政  
[2011年02月10日]
国务院法制办就船舶吨税暂行条例公开征求意见  
[2011年02月10日]
今年1月北极海冰面积缩至历史同期最低水平   
[2011年02月10日]
北约驻阿富汗部队司令称今年战斗将更加激烈  
[2011年02月10日]
东方铁塔等两中小板新股2月11日上市  
[2011年02月10日]
伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌互现  
[2011年02月10日]
纽约黄金期价9日继续小幅上涨  
[2011年02月10日]
纽约汇市9日美元对主要货币汇率下跌  
[2011年02月10日]
纽约市场油价9日继续下跌  
[2011年02月10日]
伦敦股市9日下跌  
[2011年02月10日]
伯南克说美国失业率回归常态仍需数年  
[2011年02月10日]
香港一月底外汇储备资产达2732亿美元  
[2011年02月10日]
国内现货金银9日全线上涨　兔年开门红  
[2011年02月10日]
亚太地区主要股市9日多数下跌  
[2011年02月10日]
港股9日跌1.36%   
[2011年02月09日]
强麦橡胶领涨创新高　大宗商品9日近全线上扬  
[2011年02月09日]
佣金费率持续下滑　券商靠天吃饭越来越难  
[2011年02月09日]
上海期金9日全线上涨兔年开门红  
[2011年02月09日]
东京股市日经股指9日下跌0.17%   
[2011年02月09日]
台北股市9日下跌104点  新华社
[2011年02月09日]
春节黄金周期间北京客运量近9000万人次  
[2011年02月09日]
研究显示接触但未感染艾滋病病毒的婴儿抵抗力较差  
[2011年02月09日]
美政府调查称丰田汽车电子操控系统无缺陷  
[2011年02月09日]
俄去年外贸顺差同比增长25%  
[2011年02月09日]
英国宣布取消银行税折扣税率  
[2011年02月09日]
人民币市场汇价（2月9日）  
[2011年02月09日]
美政府拟出台新战略以实现百万电动汽车目标  
[2011年02月09日]
芝加哥小麦期价8日冲至28个月新高  
[2011年02月09日]
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