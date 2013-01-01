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即时要闻
31日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年02月01日]
伦敦股市31日下跌  
[2011年02月01日]
俄罗斯经济去年增长4%  
[2011年02月01日]
香港海关去年查获走私案件同比上升15%  
[2011年02月01日]
美国去年12月份个人消费小幅增长  
[2011年02月01日]
欧元区1月份通胀率攀升至2.4%   
[2011年02月01日]
我国人均拥有银行卡1.81张  
[2011年02月01日]
湖北物价部门对武汉家乐福开出50万元罚单  
[2011年02月01日]
2010年我国国际收支“双顺差”  
[2011年02月01日]
香港人民币存款去年12月增加12.6%   
[2011年02月01日]
亚太地区主要股市31日普遍下跌  
[2011年02月01日]
香港股市31日下跌0.7%   
[2011年02月01日]
国内现货金银31日全线上涨  
[2011年01月31日]
有色金属领跑　大宗商品31日集体飘红收高  
[2011年01月31日]
陈锡文：集体土地征收补偿可通过农民和政府协商谈判  
[2011年01月31日]
上海期金31日全线上涨  
[2011年01月31日]
重庆“金仕达”股票诈骗案一审宣判  
[2011年01月31日]
东京股市日经股指31日下跌1.18%   
[2011年01月31日]
日本2010年工业生产增长明显  
[2011年01月31日]
人民币市场汇价（1月31日）  
[2011年01月31日]
尚荣医疗2月16日申购   
[2011年01月31日]
南方轴承等两公司31日起招股  
[2011年01月31日]
中电环保等五只新股2月1日登陆创业板  
[2011年01月31日]
【达沃斯年会】朱民：人民币国际化将是一个漫长的过程  
[2011年01月31日]
【达沃斯年会】奎尔奇：我们要向中国企业输送优秀的商业领袖  
[2011年01月31日]
聚焦：三问家乐福  
[2011年01月31日]
中国至美国夏威夷实现首次直航  
[2011年01月31日]
2020年全国内河水运货运量将达30亿吨以上  
[2011年01月31日]
“10·16”交通肇事案李启铭一审被判刑6年  
[2011年01月30日]
波兰用差别税率调节房地产市场  
[2011年01月30日]
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