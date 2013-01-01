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即时要闻
台北股市21日下跌67点  
[2011年01月21日]
美研究显示交什么样朋友或与基因有关  
[2011年01月21日]
韩国央行行长说韩国今年经济或好于预期  
[2011年01月21日]
北京“十二五”：五环内告别小煤炉  
[2011年01月21日]
美国逮捕110多名黑手党嫌疑犯  
[2011年01月21日]
世界气象组织确认2010年是有记录以来最热一年  
[2011年01月21日]
海外媒体积极评价胡锦涛主席访美  
[2011年01月21日]
中投公司在多伦多成立首家境外代表处  
[2011年01月21日]
工商银行在荷兰阿姆斯特丹开设分行  
[2011年01月21日]
国务院公布《国家赔偿费用管理条例》  
[2011年01月21日]
2010年全国依法拆除违建物1431万平方米  
[2011年01月21日]
中央财政下拨今年粮补和农补资金986亿元  
[2011年01月21日]
胡锦涛同奥巴马共同会见中美企业家  
[2011年01月21日]
法国电力消耗量去年创新高  
[2011年01月21日]
人民币市场汇价（1月21日）  
[2011年01月21日]
全国部分城市个人住房信息系统联网  
[2011年01月21日]
20日伦敦金属交易所基本金属期货价格普跌  
[2011年01月21日]
芝加哥农产品期价20日全线上涨  
[2011年01月21日]
纽约金价20日大幅下挫  
[2011年01月21日]
20日纽约汇市美元对大多数主要货币上涨  
[2011年01月21日]
纽约股市20日下跌  
[2011年01月21日]
国际油价20日大幅下跌  
[2011年01月21日]
伦敦股市20日下跌  
[2011年01月21日]
摩根士丹利去年第四季度收入大增  
[2011年01月21日]
俄去年财政赤字低于1.8万亿卢布  
[2011年01月21日]
汇丰银行：新兴市场中小企业看好经济前景  
[2011年01月21日]
我国银行卡发卡量达24.2亿张  
[2011年01月21日]
去年台湾厂商接获大陆订单金额首破千亿美元  
[2011年01月21日]
外汇局修订国际收支统计间接申报核查制度  
[2011年01月21日]
四成香港中小企业用人民币结算跨境贸易  
[2011年01月21日]
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