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即时要闻
银监会进一步规范银信理财合作业务  
[2011年01月21日]
香港证监会：投资人民币债券前应先了解债券市场  
[2011年01月21日]
香港上月整体消费物价同比升3.1%  
[2011年01月21日]
商务部：上周食用农产品和生产资料价格继续走高  
[2011年01月21日]
2011年以来成品粮价格走势进一步趋稳  
[2011年01月21日]
亚太地区主要股市20日普跌  
[2011年01月21日]
从关键数据看2011年中国经济走势  
[2011年01月20日]
2010年中央国家机关新录用公务员93.2%来自普通家庭  
[2011年01月20日]
“十二五”期间我国水利建设总投资约2万亿元  
[2011年01月20日]
我国现有公务员678.9万名  
[2011年01月20日]
北京一周内新增甲型H1N1流感33例  
[2011年01月20日]
我国农村人均纯收入增速十余年来首次超城市  
[2011年01月20日]
胡锦涛会见美国前总统克林顿  
[2011年01月20日]
中国民航去年航班正常率为75.43%  
[2011年01月20日]
中国空管去年保障飞行首次突破600万架次  
[2011年01月20日]
港股20日跌1.7%   
[2011年01月20日]
20日国内现货金银全线回调收跌  
[2011年01月20日]
准备金缴款及节日临近等因素叠加致短期资金趋紧  
[2011年01月20日]
大宗商品20日小幅回调　橡胶期货“一枝独秀”  
[2011年01月20日]
发改委：将采取更多措施应对物价高位运行  
[2011年01月20日]
20日上海期金全线回调收跌  
[2011年01月20日]
专家呼吁2011年彩电厂商少打概念牌多关注研发  【《财经》记者 杨倩】
[2011年01月20日]
2010年，我国彩电业总体保持上升，但等离子电视正在呈现没落态势，此餐，平板电视需求也出现下滑
东京股市日经股指20日下跌1.13%  
[2011年01月20日]
台北股市20日下跌63点  
[2011年01月20日]
国际油价飙涨 国内油价调价窗口来临  
[2011年01月20日]
英研究警告普通大众应慎用他汀类药物  
[2011年01月20日]
2010年海盗劫持人质数量创历史新高  
[2011年01月20日]
英国失业率仍维持在7.9%   
[2011年01月20日]
上海明确“居转户”配偶落户政策  
[2011年01月20日]
两院院士评选出2010年中国和世界十大科技进展  
[2011年01月20日]
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