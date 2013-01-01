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[2011年01月21日]
香港证监会：投资人民币债券前应先了解债券市场
[2011年01月21日]
香港上月整体消费物价同比升3.1%
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商务部：上周食用农产品和生产资料价格继续走高
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2011年以来成品粮价格走势进一步趋稳
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“十二五”期间我国水利建设总投资约2万亿元
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北京一周内新增甲型H1N1流感33例
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我国农村人均纯收入增速十余年来首次超城市
[2011年01月20日]
胡锦涛会见美国前总统克林顿
[2011年01月20日]
中国民航去年航班正常率为75.43%
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中国空管去年保障飞行首次突破600万架次
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港股20日跌1.7%
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准备金缴款及节日临近等因素叠加致短期资金趋紧
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发改委：将采取更多措施应对物价高位运行
[2011年01月20日]
20日上海期金全线回调收跌
[2011年01月20日]
专家呼吁2011年彩电厂商少打概念牌多关注研发
【《财经》记者 杨倩】
[2011年01月20日]
2010年，我国彩电业总体保持上升，但等离子电视正在呈现没落态势，此餐，平板电视需求也出现下滑
东京股市日经股指20日下跌1.13%
[2011年01月20日]
台北股市20日下跌63点
[2011年01月20日]
国际油价飙涨 国内油价调价窗口来临
[2011年01月20日]
英研究警告普通大众应慎用他汀类药物
[2011年01月20日]
2010年海盗劫持人质数量创历史新高
[2011年01月20日]
英国失业率仍维持在7.9%
[2011年01月20日]
上海明确“居转户”配偶落户政策
[2011年01月20日]
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[2011年01月20日]
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