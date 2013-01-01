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即时要闻
武广高铁19日启用实名制火车票  
[2011年01月19日]
抚顺石化公司石油二厂重油催化装置稳定单元发生闪爆事故  
[2011年01月19日]
我国网民规模达到4.57亿人  
[2011年01月19日]
奥巴马要求审查联邦监管规则  
[2011年01月19日]
2010年海关立案侦办走私犯罪案值252.2亿元  
[2011年01月19日]
背景资料：中美关系大事记  
[2011年01月19日]
背景资料：中美两国领导人互访大事记   
[2011年01月19日]
资料：2010年以来伊拉克发生的重大爆炸袭击事件  
[2011年01月19日]
我国互联网地图服务网站“天地图”正式上线运行  
[2011年01月19日]
2010年内蒙古产煤7.87亿吨居全国首位  
[2011年01月19日]
全国工会会员达2.39亿人  
[2011年01月19日]
巴西2010年新增就业岗位再创新高  
[2011年01月19日]
东盟－中国经贸促进会在曼谷成立  
[2011年01月19日]
利好政策刺激重庆楼市　房产中介一年增加近七成  
[2011年01月19日]
人民币市场汇价（1月19日）  
[2011年01月19日]
欧盟和南共市加快发展电子商务  
[2011年01月19日]
IBM和苹果公司季度业绩均好于市场预期  
[2011年01月19日]
需求旺盛推动芝加哥小麦期价18日大涨  
[2011年01月19日]
18日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌互现  
[2011年01月19日]
实物需求回升助推纽约金价18日小幅反弹  
[2011年01月19日]
道琼斯指数18日再创两年半收盘新高  
[2011年01月19日]
18日纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2011年01月19日]
国际原油价格18日小幅下跌  
[2011年01月19日]
伦敦股市18日上涨  
[2011年01月19日]
花旗集团第四季度获利13亿美元  
[2011年01月19日]
报告称未来十年全球经济增长需上百万亿美元新增信贷  
[2011年01月19日]
法国去年新创企业数量创历史新高  
[2011年01月19日]
欧盟将展开更严格的银行压力测试  
[2011年01月19日]
刘明康：银行要审慎开展综合经营试点  
[2011年01月19日]
英国消费物价指数去年12月升至3.7%   
[2011年01月19日]
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