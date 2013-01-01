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即时要闻
2010年我国吸引外资和对外投资双创历史新高  
[2011年01月19日]
2010年力拓铁矿石产量创新高  
[2011年01月19日]
黄孟复：民营经济发展亟须五大政策扶持  
[2011年01月19日]
我国烟草行业税利达到6045.52亿元  
[2011年01月19日]
陈家强：有信心在香港股市推出人民币计价产品  
[2011年01月19日]
香港失业人数降至2008年10月以来最低水平  
[2011年01月19日]
中国银联将与铁道部合作推出银联卡购票服务  
[2011年01月19日]
近期全国猪肉价格稳中有涨  
[2011年01月19日]
宏观经济、竞争和人才短缺成未来三年中国企业的主要风险  
[2011年01月19日]
中移动与韩日两公司签署三方战略合作框架协议  
[2011年01月19日]
货币政策走向前瞻  
[2011年01月19日]
央行暂停公开市场操作　不影响今后流动性调控  
[2011年01月19日]
2010年全国三大主粮政策性收购逾2458万吨  
[2011年01月19日]
亚太地区主要股市18日涨跌互现  
[2011年01月19日]
国家药监局销毁60余吨假劣药械  
[2011年01月18日]
北京2012年新车拟执行国V排放标准  
[2011年01月18日]
港股18日跌0.01%   
[2011年01月18日]
商务部启动应急机制保障低温冻雨地区生活必需品市场  
[2011年01月18日]
央行表示目前没有发行大面额纸币计划  
[2011年01月18日]
香港迪士尼上财年亏损锐减　内地访客飙升32%  
[2011年01月18日]
我国装备制造业景气指数连续五个季度攀升  
[2011年01月18日]
交银国际设立旗下首只人民币股权投资基金  
[2011年01月18日]
缺乏明确方向指引　大宗商品18日延续震荡  
[2011年01月18日]
18日上海期金展开盘整涨跌不一  
[2011年01月18日]
18日国内现货金全线上涨　白银则展开盘整  
[2011年01月18日]
我国将在2015年基本建成国家高速公路网  
[2011年01月18日]
东京股市日经股指18日上涨0.15%   
[2011年01月18日]
台北股市18日上涨62点  
[2011年01月18日]
中国商务部：中美将签署一批经贸合作协议  
[2011年01月18日]
我国旅游业总收入“十一五”年均增长15%   
[2011年01月18日]
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