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即时要闻
纽约股市三大股指12日全面走高  
[2011年01月13日]
12日纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年01月13日]
纽约金价连续3个交易日上涨  
[2011年01月13日]
12日国际油价小幅上涨  
[2011年01月13日]
伦敦股市12日上涨  
[2011年01月13日]
工信部和工商总局联手整治手机“吸费”  
[2011年01月13日]
2015年我国三大旅游市场人数将超35亿人次  
[2011年01月13日]
欧盟官员呼吁尽快就扩大临时救助基金达成一致  
[2011年01月13日]
香港离岸人民币资金池已初具规模  
[2011年01月13日]
上海国资证券化“提速”  
[2011年01月13日]
去年香港空运处理量创历史新高  
[2011年01月13日]
2010年上海市信贷投放均衡性好于前一年  
[2011年01月13日]
上海市2010年个人住房贷款增量高位回落  
[2011年01月13日]
欧盟公布首份《年度增长调查》报告  
[2011年01月13日]
工行等5大商行支持保障性住房建设力度加强  
[2011年01月13日]
财政部发行2011年第一期记账式附息国债300亿元  
[2011年01月13日]
亚太蓝皮书：中国具有引领亚洲自主增长的潜力  
[2011年01月13日]
2010年我国销售彩票1662.48亿元  
[2011年01月13日]
全国鸡蛋价格连续三天微涨  
[2011年01月13日]
亚太地区主要股市12日全面上涨  
[2011年01月13日]
广东发布镁工业“技术路线图”  
[2011年01月13日]
港股12日升1.54%重回24000点  
[2011年01月13日]
专家：2011年中国经济将保持平稳较快发展  
[2011年01月13日]
成本压力促全球钢价普涨  
[2011年01月13日]
12日大宗商品多数上涨 市场分化依旧  
[2011年01月12日]
国内现货金银12日展开盘整涨跌不一  
[2011年01月12日]
上海率先开放外商投资PE政策  
[2011年01月12日]
北京市审计局2011年扩大预算执行审计  
[2011年01月12日]
上海期金12日延续涨势  
[2011年01月12日]
香港连续十七年被评为全球最自由经济体系  
[2011年01月12日]
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