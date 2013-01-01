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即时要闻
广州实名制首日订出逾10万张车票  
[2011年01月11日]
韩国拒绝朝鲜方面的会谈提议  
[2011年01月11日]
一些地方政府违规利用土地融资存在较大风险  
[2011年01月11日]
我国已基本实现公安机关110“三台合一”  
[2011年01月11日]
我国职业经理人流动性提高但国际化不足  
[2011年01月11日]
近期全国面粉价格基本稳定  
[2011年01月11日]
春运期间江西部分火车站将试行车票实名制  
[2011年01月11日]
黄河累计封河逾1202千米　封河水位整体平稳  
[2011年01月11日]
房产税试点打响发令枪　房产调控进入新阶段  
[2011年01月11日]
人民币市场汇价（1月11日）  
[2011年01月11日]
中国铁矿石进口量10年首降  
[2011年01月11日]
南美天气燥热推涨10日玉米和大豆期价  
[2011年01月11日]
10日伦敦金属交易所基本金属期货价普跌  
[2011年01月11日]
欧债忧虑拖累纽约股市10日涨跌不一  
[2011年01月11日]
美联储将向美财政部交纳创纪录的784亿美元利润  
[2011年01月11日]
国际油价10日大幅上涨  
[2011年01月11日]
10日纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年01月11日]
纽约市场金价10日止跌反弹  
[2011年01月11日]
伦敦股市10日下跌  
[2011年01月11日]
中石油与英企就在欧建立合资公司签署框架协议  
[2011年01月11日]
欧盟否认正在讨论为葡萄牙提供救助  
[2011年01月11日]
德国商界高层看好中德经贸合作与投资前景  
[2011年01月11日]
海南航空成为我国首家全球五星级航空公司  
[2011年01月11日]
我国外贸从恢复性增长步入实质性增长阶段  
[2011年01月11日]
渣打与标准普尔指数联合推出大中华股票指数  
[2011年01月11日]
山航与波音签订15架波音737飞机购买合同  
[2011年01月11日]
亚太地区主要股市10日涨跌不一  
[2011年01月11日]
欧佩克周油价突破每桶90美元  
[2011年01月11日]
3家银行启动新一轮融资 募资约865亿元   
[2011年01月10日]
港股10日跌0.67%   
[2011年01月10日]
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