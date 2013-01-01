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即时要闻
延续调整态势，商品期货10日大多收跌  
[2011年01月10日]
中国金融期货交易所会员增至137家  
[2011年01月10日]
10日上海期金价格全线上涨  
[2011年01月10日]
10日国内现货金银价近全线上涨  
[2011年01月10日]
林州重机、西泵股份11日登陆中小板  
[2011年01月10日]
中美清洁能源合作渐入佳境  
[2011年01月10日]
商务部部署应对雨雪冰冻天气，保障市场供应  
[2011年01月10日]
2011年全球旅游经济增长放缓  
[2011年01月10日]
北京超六成处级领导职位通过竞争上岗  
[2011年01月10日]
台北股市10日上涨21点  
[2011年01月10日]
武广高铁售出首张实名制车票  
[2011年01月10日]
浙江市场主体数量创1990年以来年末统计最高值  
[2011年01月10日]
IMF官员说美国巩固财政对经济增长非常重要  
[2011年01月10日]
背景资料：近两年来全球发生的重大空难  
[2011年01月10日]
伊朗失事客机上没有中国乘客  
[2011年01月10日]
新闻分析：中美军事交往有望“重回轨道”   
[2011年01月10日]
辽宁一对夫妻为卖房逃税办假离婚被刑拘  
[2011年01月10日]
新股高价发行　3000亿元超募资金闲置  
[2011年01月10日]
人民币市场汇价（1月10日）  
[2011年01月10日]
美国国防部长盖茨抵京访华  
[2011年01月10日]
澳调查显示母乳喂养的孩子学习成绩较好  
[2011年01月10日]
北京：每人每天食盐摄入超标1倍多  
[2011年01月10日]
雷洁琼同志逝世  
[2011年01月10日]
中国股指期货：8个月交易量跨越美国3年历程  
[2011年01月10日]
钢铁成本指数升至5年来少见“高点”  
[2011年01月10日]
蜂蜜国标将再度修订 加大打假力度  
[2011年01月10日]
北京居民对房价上涨预期有所减弱  
[2011年01月10日]
项怀诚：2011年中国经济面临七大问题和三大挑战  
[2011年01月10日]
低温雨雪再袭贵州　重庆雨雪冰冻灾害造成近80万人受灾  
[2011年01月10日]
华中电网冬季电力供需矛盾加剧  
[2011年01月10日]
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