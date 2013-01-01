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即时要闻
莫斯科最贵豪宅创4000万美元天价  
[2010年12月31日]
俄罗斯将从2011年年初开始出售储备粮  
[2010年12月31日]
IMF认为2011年世界经济仍将呈“双速”复苏  
[2010年12月31日]
福特和克莱斯勒宣布在美召回16万多辆汽车  
[2010年12月31日]
经济随笔：日本股市艰难过年关  
[2010年12月31日]
综述：俄罗斯经济大体实现10年平稳增长  
[2010年12月31日]
工程院院士增选：弄虚作假者将被终止评审资格  
[2010年12月31日]
中国吸引外资过千亿美元的冷思考  
[2010年12月31日]
2010年我国极端天气气候事件近十年最多  
[2010年12月31日]
欧元区扩大：“钱途”漫漫  
[2010年12月31日]
加息放大房地产调控影响，银行适时调整信贷结构  
[2010年12月31日]
人民币市场汇价（12月31日）   
[2010年12月31日]
30日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌互现  
[2010年12月31日]
多重利空打压芝加哥农产品期价30日全线下滑  
[2010年12月31日]
纽约股市30日受获利回吐影响小幅下跌  
[2010年12月31日]
国际原油价格30日大幅下跌  
[2010年12月31日]
30日纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2010年12月31日]
纽约金价30日首现本周跌势  
[2010年12月31日]
伦敦股市30日下跌  
[2010年12月31日]
今年英国政府对金融业违规处罚金额创纪录  
[2010年12月31日]
香港明年起将存款保障上限提至50万港元  
[2010年12月31日]
香港11月零售额同比升17.9%  
[2010年12月31日]
发改委等部门治理和规范涉企收费工作  
[2010年12月31日]
11月底以来全国鸡蛋价格逐渐回落  
[2010年12月31日]
亚太地区主要股市30日多数上涨  
[2010年12月31日]
新华社2010年国内财经十大新闻  
[2010年12月31日]
中国工程院2011年院士增选1月1日启动  
[2010年12月30日]
楼市形势多变促使房企加快转型  
[2010年12月30日]
综述：统计差异影响中美贸易实情  
[2010年12月30日]
港股30日微升0.13%   
[2010年12月30日]
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