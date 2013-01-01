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即时要闻
国内现货金银30日小幅上涨  
[2010年12月30日]
低开高走盘中反弹，大宗商品30日大多收红  
[2010年12月30日]
中国外运长航集团10.2亿元参股南京港改制重组  
[2010年12月30日]
中国正在取代欧美成为世界高端电视首发市场  
[2010年12月30日]
过去一年中国网民人数增长6000多万  
[2010年12月30日]
上海期金30日继续冲高  
[2010年12月30日]
财政部:2011年起适当提高央企上缴“红利”比例  
[2010年12月30日]
台北股市30日上涨0.46%  
[2010年12月30日]
2010年省级以上机关录用有基层经历人员达70%   
[2010年12月30日]
2011年我国将启动工程系列职称制度改革试点  
[2010年12月30日]
长沙“7·30”爆炸案被告人刘赘衡一审被判死刑  
[2010年12月30日]
全国规模以上企业劳动合同签订率达97%  
[2010年12月30日]
新华社评：迈向科学发展的春天——2011年新年献词  
[2010年12月30日]
广东居民资金重新回流银行  
[2010年12月30日]
“十一五”我国城镇新增就业超5700万人  
[2010年12月30日]
东京股市日经股指30日下跌1.12%   
[2010年12月30日]
2010年末预计1亿人参加新农保  
[2010年12月30日]
韩国今年前11个月出口额突破4000亿美元  
[2010年12月30日]
新华社2010年国际十大新闻  
[2010年12月30日]
今年美国银行破产数量创18年来新高  
[2010年12月30日]
三峡水库175米蓄水两月来水质总体稳定  
[2010年12月30日]
普京表示将与梅德韦杰夫商议决定总统候选人  
[2010年12月30日]
俄罗斯今年资本净流出额超央行预期  
[2010年12月30日]
商务部公布明年我国化肥进口关税配额分配情况  
[2010年12月30日]
最高法出台审理涉台民商事案件法律适用问题司法解释  
[2010年12月30日]
“十二五”北京工业耗能将降至发达国家水平  
[2010年12月30日]
2011年上海将举办30余项国际性赛事  
[2010年12月30日]
今年全国各类保障房和棚户改造房开工590万套  
[2010年12月30日]
发改委：2011年春运旅客预计将达28亿人次  
[2010年12月30日]
北京地铁5条新线将于30日同时开通  
[2010年12月30日]
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