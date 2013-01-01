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即时要闻
质检总局通报近期打假10起典型案件  
[2010年12月30日]
2010：A股IPO“大跃进”，几家欢喜几家愁  
[2010年12月30日]
人民币市场汇价（12月30日）  
[2010年12月30日]
美财政部称又有6家金融机构归还政府救助资金  
[2010年12月30日]
理财产品夸大收益，法院提示投资者勿轻信  
[2010年12月30日]
芝加哥玉米期价29日实现“十连阳”  
[2010年12月30日]
29日纽约汇市美元对主要货币走低  
[2010年12月30日]
纽约股市29日清淡交易中小幅上涨  
[2010年12月30日]
纽约金价29日连续第三个交易日上涨  
[2010年12月30日]
国际原油价格29日小幅下跌  
[2010年12月30日]
伦敦股市29日下跌  
[2010年12月30日]
新闻分析：2011年将楼市调控进行到底  
[2010年12月30日]
亚太地区主要股市29日多数上涨  
[2010年12月30日]
境外投资者增持日本国债  
[2010年12月30日]
港股29日升1.54%  
[2010年12月30日]
基本金属近期表现强劲，未来走势应关注两点  
[2010年12月30日]
29日金属类品种独涨，大宗商品几近全线回调  
[2010年12月29日]
国内现货金银29日延续涨势  
[2010年12月29日]
上海期金29日延续涨势  
[2010年12月29日]
工信部公布2010年五大信息产业重大技术发明  
[2010年12月29日]
前11月我国软件业务收入12081亿元  
[2010年12月29日]
国务院各部门已取消和调整2000多行政审批项目  
[2010年12月29日]
2009年中国7036名领导干部受到问责  
[2010年12月29日]
谋划新局再出发——2010年国内十大新闻评点  
[2010年12月29日]
新华社评出2010年国内十大新闻  
[2010年12月29日]
2010年全国事业单位聘用合同签订率达到90%  
[2010年12月29日]
东京股市日经股29日指上涨0.50%  
[2010年12月29日]
台北股市29日小跌0.04%  
[2010年12月29日]
综述：美国债务问题令华尔街担忧  
[2010年12月29日]
综述：扫描2010年俄罗斯经济生活大事件  
[2010年12月29日]
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