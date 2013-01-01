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即时要闻
2010台湾经济：强势复苏与审慎乐观  
[2010年12月29日]
巴西转基因大豆种植面积比例达75%  
[2010年12月29日]
北京市全面完成今年保障住房建设任务  
[2010年12月29日]
美国12月份消费者信心指数回落  
[2010年12月29日]
美国20个大城市房价10月份环比继续下跌  
[2010年12月29日]
公安部公布2011年内地居民赴港澳定居分数线  
[2010年12月29日]
西班牙与俄罗斯互驱外交官  
[2010年12月29日]
最高法出台文件规范自首、立功认定  
[2010年12月29日]
俄罗斯炼油厂爆炸现场已发现3具中国工人遗体  
[2010年12月29日]
商务部：上周我国食用农产品价格小幅上涨  
[2010年12月29日]
人民币市场汇价（12月29日）  
[2010年12月29日]
俄银行今年前十个月发放贷款额同比增加9.2%  
[2010年12月29日]
俄气今年天然气开采量同比增长10%  
[2010年12月29日]
南美旱情推动芝加哥玉米期价刷新29个月新高  
[2010年12月29日]
明年1月限售股解禁市值环比减半至约2500亿元  
[2010年12月29日]
年内二度加息影响债市有限  
[2010年12月29日]
美元走软推动纽约金价28日重返“1400”上方  
[2010年12月29日]
28日纽约股市三大股指盘整  
[2010年12月29日]
美圣诞购物季零售额创5年来最大涨幅  
[2010年12月29日]
国际原油价格28日回升  
[2010年12月29日]
28日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2010年12月29日]
法国鱼子酱价格大幅下降  
[2010年12月29日]
法研究机构下调今年第二第三季度经济增长率  
[2010年12月29日]
法国600多市镇因保障房比例不达标面临罚款  
[2010年12月29日]
财经观察：从数据看俄罗斯10年发展  
[2010年12月29日]
2010：两岸经贸转型丰收年  
[2010年12月29日]
商务部：不宜据首批稀土出口配额推定全年总量  
[2010年12月29日]
香港国际机场客货运量再创新高  
[2010年12月29日]
今年前11个月访港旅客人次已超去年全年总和  
[2010年12月29日]
香港11月出口额同比增16.6%   
[2010年12月29日]
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