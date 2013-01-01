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即时要闻
国际原油价格23日再创新高  
[2010年12月24日]
纽约股市23日表现平淡股指微幅调整  
[2010年12月24日]
23日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2010年12月24日]
纽约金价23日继续下跌  
[2010年12月24日]
伦敦股市23日上涨  
[2010年12月24日]
公安部部署圣诞消防安保工作  
[2010年12月23日]
外交部：胡锦涛将于明年1月访美  
[2010年12月23日]
德日开发电子化纸币防伪钞  
[2010年12月23日]
2000年至2009年中国免除非洲国家债务189.6亿元  
[2010年12月23日]
23日油脂涨势强劲，商品期货大多回升  
[2010年12月23日]
光大银行汽车经销商融资突破千亿元  
[2010年12月23日]
港股23日跌0.62%  
[2010年12月23日]
144项国家重点工程获得国家优质工程奖  
[2010年12月23日]
韩国军方下调对朝军事最高应对级别  
[2010年12月23日]
江苏5年否决4000多个不环保项目  
[2010年12月23日]
我国将深化户籍制度改革促进农民工在城镇落户  
[2010年12月23日]
我国将继续清理就业歧视政策促农民工公平就业  
[2010年12月23日]
国新办发表《中国与非洲的经贸合作》白皮书  
[2010年12月23日]
发改委：明年将加强农产品价格监管等6大工作  
[2010年12月23日]
国内现货金银23日全线下挫  
[2010年12月23日]
北京今年土地收入逾1500亿元创历史新高  
[2010年12月23日]
阴极铜现货交易2011年登陆渤海商品交易所  
[2010年12月23日]
台商大陆投资收益已成台母公司收益主要来源  
[2010年12月23日]
今年前11个月中非贸易额同比增长43.5%  
[2010年12月23日]
截至去年底中国对非直接投资存量达93.3亿美元  
[2010年12月23日]
“转型期”医药行业或成资本市场持续热点  
[2010年12月23日]
内地基金业加紧布局“内需”  
[2010年12月23日]
商务部：中国有关发展风能的措施符合世贸规则  
[2010年12月23日]
上海期金23日回调盘整  
[2010年12月23日]
今年我国水产品总产量将达5350万吨  
[2010年12月23日]
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