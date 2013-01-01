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即时要闻
人民币市场汇价（12月22日）  
[2010年12月22日]
法国缩小中长期国债发行规模  
[2010年12月22日]
中国内地投资人放眼全球新兴市场  
[2010年12月22日]
世行认为非洲经济将迎20年稳定增长期  
[2010年12月22日]
电煤库存告急，湖北宣布进入有序用电时期  
[2010年12月22日]
建设银行在上海设立首家村镇银行  
[2010年12月22日]
光大银行打造开放式网络缴费平台  
[2010年12月22日]
年终报道：2010，个税改革备受期待  
[2010年12月22日]
21日芝加哥小麦价格冲高回落  
[2010年12月22日]
21日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年12月22日]
年末钢铁业掀重组小高潮  
[2010年12月22日]
行业并购推动美股三大指数21日共创收盘新高  
[2010年12月22日]
国际原油价格21日上涨  
[2010年12月22日]
21日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2010年12月22日]
国际金价21日继续上行  
[2010年12月22日]
伦敦股市21日上涨  
[2010年12月22日]
经济衰退使美国低收入工薪家庭增加  
[2010年12月22日]
中国石化联合会加入国际化工组织  
[2010年12月22日]
美联储宣布延长与西方五大央行货币互换协议  
[2010年12月22日]
安永：中国引领2010年全球IPO活动  
[2010年12月22日]
中电联预测未来10年电价年涨3%  
[2010年12月22日]
汽油价格22日起每升上涨约0.23元  
[2010年12月22日]
香港11月通胀扩大至2.9%   
[2010年12月22日]
CBD核心地块63亿元成交  
[2010年12月22日]
欧盟委员会批准向爱尔兰三家银行注资  
[2010年12月22日]
英国政府净借款额创历史最高纪录  
[2010年12月22日]
日本政府预计下财年本国经济增长率为1.5%   
[2010年12月22日]
华夏银行和民生银行发力创新小企业金融服务  
[2010年12月22日]
澳门第三季GDP实质增长27.1%   
[2010年12月22日]
保监会：明年将扩大产险客户信息自主查询范围   
[2010年12月22日]
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