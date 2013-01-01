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即时要闻
美推测地球基因种类30亿年前大扩张  
[2010年12月21日]
着眼布局来年市场，债基岁末“扎堆”分红  
[2010年12月21日]
人民币市场汇价（12月21日）  
[2010年12月21日]
国土部门再度出手遏地价  
[2010年12月21日]
QDII新品将申请直接投资额度   
[2010年12月21日]
央行官员建议降低农村金融市场准入门槛  
[2010年12月21日]
20日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年12月21日]
芝加哥农产品期货价格集体上涨  
[2010年12月21日]
2010汽车召回年，中外不同命历史将终？  
[2010年12月21日]
联合国贸发会议报告称全球海运贸易复苏仍需时日   
[2010年12月21日]
欧元区消费者信心指数12月大幅下降  
[2010年12月21日]
20日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2010年12月21日]
国际原油价格20日上涨  
[2010年12月21日]
纽约股市三大股指20日涨跌互现  
[2010年12月21日]
纽约金价20日继续上行  
[2010年12月21日]
伦敦股市20日上涨  
[2010年12月21日]
中银香港推出“中银香港人民币离岸债券指数”  
[2010年12月21日]
中国公司首次成为“人造太阳”的材料供应商  
[2010年12月21日]
英国工业联合会预测英国明年开始收紧货币政策  
[2010年12月21日]
德银：明年世界经济增长4%，中国通胀见顶   
[2010年12月21日]
欧佩克周油价继续爬升  
[2010年12月21日]
香港新股集资总额破4000亿港元居全球第一   
[2010年12月21日]
学者：人民币国际化要借鉴日元国际化的教训  
[2010年12月21日]
中国下一代教育基金会成立  
[2010年12月21日]
国家决定投放本榨季第三批20万吨国家储备糖  
[2010年12月21日]
2011年我国将全面深化国库集中支付改革  
[2010年12月21日]
中俄原油管道漠大线试运投产成功  
[2010年12月21日]
亚太地区主要股市20日多数下跌  
[2010年12月21日]
国家电网10亿美元收购巴西7家输电公司  
[2010年12月21日]
今年前11月两岸贸易额同比上升39.7%  
[2010年12月20日]
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