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即时要闻
17日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年12月20日]
17日芝加哥农产品期价集体上涨  
[2010年12月20日]
伦敦股市17日下跌  
[2010年12月20日]
17日纽约汇市美元对多数主要货币上涨  
[2010年12月20日]
国际原油价格17日小幅上涨  
[2010年12月20日]
纽约股市三大股指17日涨跌不一  
[2010年12月20日]
纽约金价17日企稳回升  
[2010年12月20日]
财政部规范金融企业选聘会计师事务所  
[2010年12月17日]
朝鲜要求韩国立即取消实弹射击训练计划  
[2010年12月17日]
亚太地区主要股市17日涨跌不一  
[2010年12月17日]
国企前11月营收同比增长32.5%  
[2010年12月17日]
大宗商品小幅回升  
[2010年12月17日]
17日国内现货金银价继续下行  
[2010年12月17日]
沪深股市连续三个交易日收跌  
[2010年12月17日]
11月银行间发债金额较上月增两成  
[2010年12月17日]
今年进出口总额有望突破2.9万亿美元  
[2010年12月17日]
台北股市17日上涨35点  
[2010年12月17日]
东京股市日经股指17日小幅震荡  
[2010年12月17日]
经济学家预测澳经济明年将强势增长  
[2010年12月17日]
淡水河谷预测明年铁矿石供应仍紧张  
[2010年12月17日]
国际货币基金组织总裁称西班牙无需救助  
[2010年12月17日]
IMF理事会批准份额和执董会改革案  
[2010年12月17日]
中远全部退出远洋地产  
[2010年12月17日]
国际财经快报  
[2010年12月17日]
广州11月一手住宅“量减价升”  
[2010年12月17日]
工行与世界黄金协会联合推出黄金投资新品  
[2010年12月17日]
胜景山河上市前一刻紧急叫停  
[2010年12月17日]
联合国安理会呼吁苏丹和平举行公投  
[2010年12月17日]
欧盟达成一致建立永久性危机应对机制  
[2010年12月17日]
中国呼吁苏丹推动公投和平公正举行  
[2010年12月17日]
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