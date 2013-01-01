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即时要闻
今年有22家中国公司纽交所上市  
[2010年12月15日]
汤臣倍健上市首日，创业板最贵IPO首日表现强劲  
[2010年12月15日]
港股15日跌1.95%失守23000点  
[2010年12月15日]
11月“大小非”解禁股份减持规模创年内新高  
[2010年12月15日]
上海期金15日冲高回调整理  
[2010年12月15日]
11月我国并购市场完成交易数量创年内新高  
[2010年12月15日]
澳门最新外汇储备达227亿美元  
[2010年12月15日]
台北股市15日上涨16点  
[2010年12月15日]
最高法发布7起侵犯知产和制售伪劣商品典型案例  
[2010年12月15日]
央行报告显示企业家对未来预期谨慎乐观  
[2010年12月15日]
央行调查称投资取代储蓄成居民第一选择  
[2010年12月15日]
合肥一市民自杀未遂引发爆炸一审被判7年  
[2010年12月15日]
北京交通委：治堵不能等情况失控  
[2010年12月15日]
中央经济工作会议透出改革新动向  
[2010年12月15日]
国际观察：贝卢斯科尼执政危机犹存  
[2010年12月15日]
大陆居民赴台游全年120万人次目标实现在望  
[2010年12月15日]
11月份我国金银珠宝销售额创新高  
[2010年12月15日]
国台办吁推动两岸媒体互设常驻机构  
[2010年12月15日]
研究显示香蕉或可缓解花粉过敏症状  
[2010年12月15日]
温家宝离京出访印度、巴基斯坦  
[2010年12月15日]
研究发现远古冰川时期存在“生命绿洲”  
[2010年12月15日]
江西发布罕见暴雪黄色预警  
[2010年12月15日]
德研究发现饮食太油腻会折寿  
[2010年12月15日]
法国拟建立地中海海啸预警中心  
[2010年12月15日]
吉林最低气温达零下37.6摄氏度  
[2010年12月15日]
首届中国和以色列可再生能源会议召开  
[2010年12月15日]
年终点评：2010年的“局”与“势”  
[2010年12月15日]
年终特稿：2010，世界在变化调整中前行  
[2010年12月15日]
WTO总干事称多哈回合已“最终倒计时”  
[2010年12月15日]
东京股市日经股指15日微跌0.07%  
[2010年12月15日]
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