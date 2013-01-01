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即时要闻
我国培育出超高产小麦品种  
[2010年12月13日]
我国建立三聚氰胺快速检测技术与方法评价机制  
[2010年12月13日]
侵华日军南京大屠杀历史又添新证  
[2010年12月13日]
印度驻华大使：温家宝访印将深化印中利益融合  
[2010年12月13日]
南京和平集会悼念南京大屠杀同胞遇难73周年  
[2010年12月13日]
外交部：中方期待温家宝总理访印取得积极成果  
[2010年12月13日]
我国已成为世界第二包装大国  
[2010年12月13日]
4名中国船员在韩国渔船沉没事故中失踪  
[2010年12月13日]
山西获批“国家资源型经济转型综合配套改革试验区”  
[2010年12月13日]
中央预算单位明后两年政府采购目录及标准发布  
[2010年12月13日]
综述：美俄欧三方博弈欧洲安全  
[2010年12月13日]
13日国内现货金银价延续上涨  
[2010年12月13日]
13日大宗商品全线走高，橡胶期货再次涨停  
[2010年12月13日]
汤臣倍健等三只创业板新股15日上市  
[2010年12月13日]
香港将设投资者教育局及金融纠纷调解中心  
[2010年12月13日]
人保部督促解决“两节”期间农民工工资拖欠  
[2010年12月13日]
重庆暂停发放购买第三套住房贷款  
[2010年12月13日]
13日上海期金振荡盘整涨跌不一  
[2010年12月13日]
质监系统将公布具备合法资质的食品检验机构信息  
[2010年12月13日]
中国福利彩票年销量首次突破900亿元  
[2010年12月13日]
台企加速“驶入”大陆车市  
[2010年12月13日]
北京新停车收费方案开始公开征求社会意见  
[2010年12月13日]
东京股市日经股指13日再创约7个月以来新高  
[2010年12月13日]
台北股市13日上涨17点  
[2010年12月13日]
德法主权债务协议致欧元区主权债务危机加剧  
[2010年12月13日]
美军试射磁轨炮  
[2010年12月13日]
九三学社十二届四中全会在京闭幕  
[2010年12月13日]
山西省森林覆盖率达18%  
[2010年12月13日]
黄河内蒙古段进入大面积封河阶段  
[2010年12月13日]
双子座流星雨14日光临地球  
[2010年12月13日]
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