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即时要闻
欧盟欲借经济危机推动成员国军事合作  
[2010年12月10日]
强降雪导致德国交通混乱  
[2010年12月10日]
日首相期望通过首脑磋商解决北方四岛问题  
[2010年12月10日]
上海清理政府规章，调整比例达七成  
[2010年12月10日]
上海制定地方基本药物目录  
[2010年12月10日]
粤港加快制造业与设计融合  
[2010年12月10日]
香港贸发局：珠三角节能市场巨大  
[2010年12月10日]
香港中大破解母体血浆内胎儿基因图谱  
[2010年12月10日]
大陆工商部门制止多起恶意抢注台湾驰名商标行为  
[2010年12月10日]
粤港跨境快速通关试点成效初显  
[2010年12月10日]
第三次商标法修订关注恶意商标抢注行为  
[2010年12月10日]
美英日媒体和专家认为高铁建设带动中国发展  
[2010年12月10日]
工商总局打击侵犯知识产权专项行动取得初步成效  
[2010年12月10日]
我国不断推进司法公正维护公民合法权益  
[2010年12月10日]
外交部发言人：美众议院涉刘晓波决议案“罔顾事实、颠倒黑白”  
[2010年12月10日]
外交部发言人就诺委会授予刘晓波和平奖答问  
[2010年12月10日]
光纤技术引领人类走进“物联网时代”  
[2010年12月10日]
三峡地下电站下游围堰开始充水  
[2010年12月10日]
我国将全面推进食品工业企业诚信体系建设  
[2010年12月10日]
全国家电以旧换新销量和回收量双破三千万台  
[2010年12月10日]
博纳影业集团在美国纳斯达克上市  
[2010年12月10日]
法国称尚无必要讨论发行欧元债券问题  
[2010年12月10日]
股市上涨推动第三季度美国家庭财富增加  
[2010年12月10日]
11月我国进出口值2837.6亿美元，同比增36.2%   
[2010年12月10日]
公安部发布《家庭消防应急器材配备常识》  
[2010年12月10日]
社会资本办医将与公立医疗机构享同等税收优惠   
[2010年12月10日]
9日逾七成省区市鸡蛋价格回落，上海降幅居首  
[2010年12月10日]
中国红十字会公布舟曲泥石流灾害捐赠收支情况  
[2010年12月10日]
中国就美韩拟再多次军演呼吁各方慎重行事  
[2010年12月10日]
外交部：希望俄罗斯早日加入世贸组织  
[2010年12月10日]
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