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[2010年12月10日]
我国已彻底解决商标审查积压问题
[2010年12月10日]
亚太地区主要股市9日涨跌互现
[2010年12月10日]
美国佳达成中国首家持牌外资再保险经纪公司
【财经网专稿】记者 闫铮
[2010年12月09日]
外资再保险经纪公司的出现，或许是中国再保险业务进入快速发展期的标志
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[2010年12月09日]
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[2010年12月09日]
上海试点“属地化管理”破解“人户分离”
[2010年12月09日]
铁道部与阿尔斯通签署战略合作协议
[2010年12月09日]
我国攻克西部高速铁路建设多项技术难题
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[2010年12月09日]
刘振民重申《京都议定书》必须延续下去
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港股9日升0.34%
[2010年12月09日]
9日大宗商品再次盘整，主要品种涨跌互现
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国内现货金银9日延续下挫
[2010年12月09日]
一份打击“热钱”的政策清单
[2010年12月09日]
国产汽车产销今年有望达1800万辆
[2010年12月09日]
上海期金9日延续下挫
[2010年12月09日]
苗圩接替李毅中任工信部党委书记
[2010年12月09日]
发改委：食用农产品和生产资料价格继续回落
[2010年12月09日]
长江委表示三峡水库全面建成后应关注五大新问题
[2010年12月09日]
联合国教科文组织“创意城市”对话深圳
[2010年12月09日]
河北通报11起违规违纪典型案件
[2010年12月09日]
重庆农村居民转为城镇居民突破百万人
[2010年12月09日]
财政部财科所：明年仍需继续扩大财政赤字
[2010年12月09日]
日美表示要将日美韩三国防卫合作提升至战略水平
[2010年12月09日]
内蒙古全年煤炭产量将突破7亿吨
[2010年12月09日]
我国2011年起在珠江流域实施统一禁渔期制度
[2010年12月09日]
河北大幅降低城镇落户门槛
[2010年12月09日]
我国粮油投放力度加大，价格稳中有降
[2010年12月09日]
朝鲜领导人金正日会见中国国务委员戴秉国
[2010年12月09日]
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