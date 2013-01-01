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即时要闻
台生赴大陆“考研”每年约2000人  
[2010年12月06日]
吉利开始网上卖车  
[2010年12月06日]
中国商用飞机公司美国办事处在洛杉矶成立  
[2010年12月06日]
７日大雪：行人出行速度要放慢  
[2010年12月06日]
沙尘暴源头阿拉善生态治理面积明显增加  
[2010年12月06日]
胡锦涛主席6日同美国总统奥巴马通电话  
[2010年12月06日]
河南省冬麦区作物受旱面积达到1100万亩  
[2010年12月06日]
台北股市6日上涨78点  
[2010年12月06日]
东京股市日经股指6日下跌0.11%   
[2010年12月06日]
中国制造的世界最高标准地铁列车下线  
[2010年12月06日]
三部门发通知规范水能资源有偿开发使用管理  
[2010年12月06日]
财政部规范公益事业捐赠票据使用管理  
[2010年12月06日]
机构：内需增长成中国吸引全球私募资本动力  
[2010年12月06日]
今年以来全球重大山体滑坡及泥石流灾害  
[2010年12月06日]
连胜文5日深夜低调出院  
[2010年12月06日]
大公发布爱尔兰等五国国家信用等级  
[2010年12月06日]
江苏、湖北省委主要负责同志职务调整  
[2010年12月06日]
IMF呼吁欧盟扩大7500亿欧元稳定基金规模  
[2010年12月06日]
西班牙空管局将纪律处分罢工空管人员  
[2010年12月06日]
西班牙空管人员罢工结束  
[2010年12月06日]
今年前10月我国社会物流总额逾100万亿元  
[2010年12月06日]
猪肉价格涨势进一步放缓  
[2010年12月06日]
人民币市场汇价（12月6日）  
[2010年12月06日]
西安“十二五”期间将建16.65万套经适房   
[2010年12月06日]
沙特麦加轻轨将建延长线  
[2010年12月06日]
爱马仕家族筹划反制路易威登后续收购行动  
[2010年12月06日]
三大因素或将推动2011年油价上涨  
[2010年12月06日]
中资银行“出海”开拓船舶融资国际市场任重道远  
[2010年12月06日]
四部门多举措强力推动太阳能在国内大规模应用  
[2010年12月06日]
国内钢市：成本支撑有力，价格上涨无力  
[2010年12月06日]
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