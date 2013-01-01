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即时要闻
欧安组织峰会通过《阿斯塔纳宣言》  
[2010年12月03日]
31家网站因宣传销售假劣药品被曝光  
[2010年12月03日]
九成社会公众对慈善信息公开满意度偏低  
[2010年12月03日]
商务部通知要求保障生活必需品市场供应  
[2010年12月03日]
四部门公布首批13个光伏发电集中应用示范区  
[2010年12月03日]
外交部称朝鲜半岛问题唯一出路是对话谈判  
[2010年12月03日]
冲绳县知事要求将驻日美军普天间基地迁出冲绳  
[2010年12月03日]
“十一五”期间北京经济社会发生巨大变化  
[2010年12月03日]
近期全国姜蒜价格普降  
[2010年12月03日]
国航获西班牙旅游业最高大奖  
[2010年12月03日]
前11个月债券发行量逾9万亿元超去年全年   
[2010年12月03日]
重拳猛药之下，楼市又现“高热前兆”  
[2010年12月03日]
李嘉诚获颁香港商业奖之“终身成就奖”  
[2010年12月03日]
美众议院通过将中产阶级减税政策延期议案  
[2010年12月03日]
国际油价2日继续上涨  
[2010年12月03日]
经济数据利好支撑纽约股市2日继续上涨  
[2010年12月03日]
纽约汇市2日美元对主要货币涨跌不一  
[2010年12月03日]
加拿大总理表示加经济行动计划成效显著  
[2010年12月03日]
纽约金价2日连续四个交易日上涨  
[2010年12月03日]
美国商务部长说中国经济发展对美有益  
[2010年12月03日]
伦敦股市2日上涨  
[2010年12月03日]
欧洲央行宣布保持1%主导利率不变  
[2010年12月03日]
中证等权重90指数亮相   
[2010年12月03日]
机构预测印度央行将在明年上调利率  
[2010年12月03日]
证监会要求加大财务顾问在并购重组中的作用  
[2010年12月03日]
新华社与盛大网络签署全面战略合作协议  
[2010年12月03日]
法国希望2016年左右恢复公共财政平衡  
[2010年12月03日]
欧元区生产者价格指数10月环比升0.4%   
[2010年12月03日]
欧元区第三季度经济增速放慢至0.4%   
[2010年12月03日]
万科：调控政策对楼市产生明显影响  
[2010年12月03日]
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