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即时要闻
大宗商品2日继续反弹，工业类商品涨幅居前  
[2010年12月03日]
亚太地区主要股市2日全线上扬  
[2010年12月03日]
万科总裁邮件确认 今日销售额正式过千亿  
[2010年12月02日]
美国11月汽车销售全面上涨  《财经》综合报道
[2010年12月02日]
十三家央企试点分红权激励  
[2010年12月02日]
金银珠宝成中国市场销售最火商品  《财经》综合报道
[2010年12月02日]
200亿凭证式国债将发行  
[2010年12月02日]
徐奇渊:五年CPI被系统低估7%的推断缺乏依据  《财经》综合报道
[2010年12月02日]
迟到18年，深圳本月开始建立住房公积金  
[2010年12月02日]
“三网融合”IP电视集成播控平台建设完成  
[2010年12月02日]
我国未来10年将投入650亿推进淮河治理   
[2010年12月02日]
反垄断民事诉讼国际研讨会在海南博鳌召开  
[2010年12月02日]
港股2日升0.86%报23449点  
[2010年12月02日]
浙江龙盛股价异动，高管回应称“被利好”  
[2010年12月02日]
三峡库首将建大型翻坝物流产业园  
[2010年12月02日]
5年内我国将在大部分火葬区建立殡葬保障制度  
[2010年12月02日]
美军方投巨资研发可垂直起降的“飞车”  
[2010年12月02日]
中国残疾人接受康复服务比例大幅提升  
[2010年12月02日]
上海期金2日涨势依旧，步幅放缓  
[2010年12月02日]
国内现货金银2日小幅上涨  
[2010年12月02日]
深交所推出上市基金品牌“乐富”  
[2010年12月02日]
全球地上黄金总存量达16.6万吨  
[2010年12月02日]
姚刚：坚守底线，严查“老鼠仓”行为  
[2010年12月02日]
我国62家基金公司管理资产规模超3万亿元  
[2010年12月02日]
我国金银市场呈现爆发性增长  
[2010年12月02日]
刘鸿儒：我国基金业已出现多元化发展趋势  
[2010年12月02日]
台北股市2日上涨65点  
[2010年12月02日]
10月我国银行间债市发债额较上月减近两成  
[2010年12月02日]
我国首次抛售30万吨临储大豆  
[2010年12月02日]
东京股市日经股指2日收于5个多月高点  
[2010年12月02日]
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