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即时要闻
黄华同志遗体在京火化  
[2010年12月01日]
上海世博会中国国家馆启动半年续展  
[2010年12月01日]
我国农村沼气年产量130多亿立方米  
[2010年12月01日]
660KV高压直流输电系统装上“中国心”  
[2010年12月01日]
我国五年投358亿元，554万人纳入五保供养  
[2010年12月01日]
加拿大第三季度经济增长1.0%   
[2010年12月01日]
台湾消费者信心指数连续6个月上升  
[2010年12月01日]
安永：全球清洁能源新格局，中国地位领先  
[2010年12月01日]
海关税收年均增长21.6%   
[2010年12月01日]
尚福林：强化四项措施支持中小企业发展  
[2010年12月01日]
三峡船闸年货运量首破7000万吨  
[2010年12月01日]
11月末全国期货市场持仓量环比下降逾三成  
[2010年12月01日]
我国物流市场容量约为4.3万亿元  
[2010年12月01日]
农发行放贷363亿元支持粮棉收购  
[2010年12月01日]
东京股市日经股指1日上涨0.51%   
[2010年12月01日]
台北股市1日大涨147点  
[2010年12月01日]
报告称美经济有望较快复苏但困难犹存  
[2010年12月01日]
韩国11月贸易顺差减至36.1亿美元  
[2010年12月01日]
德国出台太空探索开发新战略  
[2010年12月01日]
美法揭开金星高空二氧化硫气层形成之谜  
[2010年12月01日]
韩国11月消费者物价指数同比增幅回落  
[2010年12月01日]
克隆羊“多利”在英“重生”  
[2010年12月01日]
法国第三季度新房销量同比大幅增长  
[2010年12月01日]
印度国产战斗机成功试射R-73型空对空导弹  
[2010年12月01日]
美国总统奥巴马召开两党峰会  
[2010年12月01日]
欧盟呼吁美俄尽快批准新核裁军条约  
[2010年12月01日]
陈德铭：重大行业政策出台前要先征求商会意见  
[2010年12月01日]
欧元区10月份失业率再创历史新高  
[2010年12月01日]
梅德韦杰夫说俄经济今年有望增长约4%  
[2010年12月01日]
欧元区今年11月份通胀率维持在1.9%  
[2010年12月01日]
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