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即时要闻
财政部在港发行80亿元人民币国债  
[2010年12月01日]
10月初以来全国袋装纯牛奶价格稳中有涨  
[2010年12月01日]
日本外相说将从对岸和空中视察北方四岛  
[2010年12月01日]
韩国将取消入境外籍雇员强制艾滋病检查  
[2010年12月01日]
人民币市场汇价（12月1日）  
[2010年12月01日]
内地基金第三方支付市场大幅扩容  
[2010年12月01日]
中国今年钻石贸易可望突破25亿美元  
[2010年12月01日]
意大利失业率10月份创2008年来新高  
[2010年12月01日]
芝加哥玉米期价创一周多以来最大单日跌幅  
[2010年12月01日]
30日伦敦金属交易所基本金属期价普涨  
[2010年12月01日]
纽约汇市30日美元对主要货币涨跌互现  
[2010年12月01日]
国际油价30日回落  
[2010年12月01日]
纽约股市30日连续第三天下跌  
[2010年12月01日]
伦敦股市股指30日下跌  
[2010年12月01日]
欧债危机蔓延忧虑推动纽约金价30日大涨  
[2010年12月01日]
美国11月份消费者信心指数上升  
[2010年12月01日]
卡塔尔呼吁天然气价格与油价挂钩  
[2010年12月01日]
俄罗斯12月起上调石油出口税  
[2010年12月01日]
美国20个大中城市房价9月环比继续下跌  
[2010年12月01日]
今年全球因灾死亡26万人  
[2010年12月01日]
香港10月底人民币存款突破2000亿元  
[2010年12月01日]
日本法院放行日航重组计划  
[2010年12月01日]
中国建设银行悉尼分行正式成立  
[2010年12月01日]
中国进出口银行在港发行50亿元人民币固息债券  
[2010年12月01日]
亚太地区主要股市30日多数下跌  
[2010年12月01日]
辛亥革命100周年纪念筹备会议召开  
[2010年11月30日]
公安部公布一批打击黑客典型案例   
[2010年11月30日]
我国计算机操作系统“正版率”逐年提高  
[2010年11月30日]
公安机关集中打击黑客专项行动初显成效  
[2010年11月30日]
我国农作物良种覆盖率超过95%   
[2010年11月30日]
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