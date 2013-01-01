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即时要闻
内蒙古启动二级应急响应应对雪灾  
[2010年11月30日]
西部200万平方公里“无图空白区”明年将被填实  
[2010年11月30日]
中方呼吁使朝鲜半岛问题尽快回到对话协商轨道  
[2010年11月30日]
坎昆全球气候变化大会开幕  
[2010年11月30日]
中央机关软件正版化整改明年5月底前完成  
[2010年11月30日]
截至去年底中央机关采购正版软件金额达7.94亿  
[2010年11月30日]
广东查处145件侵权亚运会知识产权案件  
[2010年11月30日]
港股30日跌0.68%报23008点  
[2010年11月30日]
穆迪预计中国房价2011年将温和回调  
[2010年11月30日]
中国非金融企业债务融资工具累计发行3.69万亿  
[2010年11月30日]
国内现货金银30日小幅上涨  
[2010年11月30日]
商品期货30日延续震荡  
[2010年11月30日]
上海期金30日止跌上涨  
[2010年11月30日]
中国汽车零部件领域最大海外并购案完成股权交割  
[2010年11月30日]
北京市今年已为4万余户困难家庭配租配售保障房  
[2010年11月30日]
解振华：中国“十一五”减排目标已提前完成  
[2010年11月30日]
今年前三季度单位国内生产总值能耗同比下降3%左右，“十一五”节能目标有望如期实现
广东开展打击侵犯知识产权专项行动  
[2010年11月30日]
印度今年第三季度经济增长8.9%  
[2010年11月30日]
欧洲多国遭遇强降雪天气  
[2010年11月30日]
上海三网融合试点全面启动  
[2010年11月30日]
北京市两年淘汰黄标车15万辆  
[2010年11月30日]
银联卡境外业务开通国家和地区已达98个  
[2010年11月30日]
台北股市30日小涨5点  
[2010年11月30日]
日本10月份汽车生产大幅下滑  
[2010年11月30日]
世博会期间全国破获1300余起侵犯知识产权案  
[2010年11月30日]
10月份我国银行代客结售汇顺差576亿美元  
[2010年11月30日]
东京股市日经股指30日跌破万点大关  
[2010年11月30日]
加拿大公布更严格消费品含铅标准  
[2010年11月30日]
美国中学劫持事件，人质平安枪手受伤  
[2010年11月30日]
2010财经热词  
[2010年11月30日]
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