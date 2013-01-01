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即时要闻
联合国禁化武组织第15次缔约国大会在海牙举行  
[2010年11月30日]
教育部与国家林业局共建3所直属高校  
[2010年11月30日]
索马里海盗劫持一艘马来西亚货轮  
[2010年11月30日]
南水北调丹江口库区7万多外迁移民完成搬迁  
[2010年11月30日]
1.8万余台进口和国产沃尔沃轿车被召回  
[2010年11月30日]
世界杰出华商协会海牙高峰会议落幕  
[2010年11月30日]
日本工业生产连续五个月环比下滑  
[2010年11月30日]
日本10月份失业率为5.1%  
[2010年11月30日]
海南制糖企业拟大幅提高甘蔗收购价  
[2010年11月30日]
人民币市场汇价（11月30日）  
[2010年11月30日]
福建将对水泥价格实施临时干预措施  
[2010年11月30日]
成霖股份替大股东代缴950万元所得税被通报批评  
[2010年11月30日]
巴西迎来及时雨打压芝加哥大豆29日期价下挫  
[2010年11月30日]
29日伦敦金属交易所基本金属期货价格普跌  
[2010年11月30日]
希腊财长欢迎欧盟—IMF考虑希腊延迟还贷  
[2010年11月30日]
国际油价29日走强  
[2010年11月30日]
伦敦股市29日下跌  
[2010年11月30日]
纽约股市29日下跌  
[2010年11月30日]
29日纽约汇市美元对主要货币涨跌互见  
[2010年11月30日]
科威特预测国际油价未来20年相对稳定  
[2010年11月30日]
纽约金价29日回升  
[2010年11月30日]
奥巴马提议联邦政府雇员未来两年不加薪  
[2010年11月30日]
英国政府调高今年经济增长预测  
[2010年11月30日]
普京说俄政府不排除干预粮食市场的可能性  
[2010年11月30日]
香港已从多方入手力保市场竞争力与透明度  
[2010年11月30日]
德国谋求欧元长期稳定  
[2010年11月30日]
科威特未来5年计划在石油领域投资900亿美元  
[2010年11月30日]
欧盟委员会调高欧元区今年经济增长预测  
[2010年11月30日]
欧佩克周油价继续下滑  
[2010年11月30日]
专家：电子银行应成宏观监管和货币政策关注重点  
[2010年11月30日]
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