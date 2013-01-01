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[2010年11月26日]
粉丝网宣布获得韩国SK电讯（中国）投资，这意味着以能源化工、信息通信为两大支柱的韩国第三大跨国企业将进军中国本土的互联网娱乐产业
新研究揭示恐龙灭绝后出现大型哺乳动物的奥秘
[2010年11月26日]
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欧盟禁止婴儿奶瓶使用含双酚A塑料
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9省市部分加油站违反价格规定被查处
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南京发放价格提醒函，哄抬物价最高罚50万元
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古巴宣布暂停部分向美国邮递包裹的业务
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[2010年11月26日]
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