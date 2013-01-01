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即时要闻
国台办：希望确保在年内成立两岸经济合作委员会  
[2010年11月24日]
受朝韩炮击事件冲击 日本澳洲股市下挫  
[2010年11月24日]
辽宁5年内实现工资集体协商全覆盖  
[2010年11月24日]
国际展览局全面肯定上海世博会组织工作  
[2010年11月24日]
林毅夫：发展中国家投资机会将助全球经济持续增长   
[2010年11月24日]
美研究显示全球大湖在变暖  
[2010年11月24日]
77国集团将继续推动国际金融体系改革  
[2010年11月24日]
欧航局发布首幅泛欧洲“快速”地图  
[2010年11月24日]
安理会授权延长打击索马里海盗行动  
[2010年11月24日]
伊朗否认暂停铀浓缩活动  
[2010年11月24日]
温家宝与普京在俄罗斯举行会晤  
[2010年11月24日]
希腊不会改变2011年重返国际市场计划  
[2010年11月24日]
伊朗首都德黑兰因空气污染严重放假一天  
[2010年11月24日]
温家宝出席“保护老虎国际论坛”政府首脑会议  
[2010年11月24日]
联合国秘书长呼吁朝韩双方保持克制  
[2010年11月24日]
欧盟敦促爱尔兰尽快通过2011年预算案  
[2010年11月24日]
美国第三季度经济增幅上调至2.5%  
[2010年11月24日]
金正日视察学校和工厂  
[2010年11月24日]
浙江：5年内基本实现民政工作城乡一体化  
[2010年11月24日]
党争制约奥巴马的“核”愿望  
[2010年11月24日]
郑州市发动网民“爆料”公共设施安全隐患  
[2010年11月24日]
最高人民法院成立审判管理办公室  
[2010年11月24日]
朝鲜军方说朝鲜采取军事措施反击韩国的挑衅  
[2010年11月24日]
我国有超过12.5亿公民被纳入基本医保  
[2010年11月24日]
多地蔬菜价格23日下降明显  
[2010年11月24日]
外交部：中方对朝鲜半岛炮击事件表示关注  
[2010年11月24日]
卫生部成立营养标准专业委员会  
[2010年11月24日]
上周A股开户数环比回落逾两成  
[2010年11月24日]
人民币市场汇价（11月24日）  
[2010年11月24日]
西班牙与德国10年期国债收益率差创新高  
[2010年11月24日]
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