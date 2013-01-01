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即时要闻
研究发现离异家庭孩子成年后易患中风  
[2010年11月23日]
我国律师队伍人数近20万人  
[2010年11月23日]
上海期金23日震荡整理  
[2010年11月23日]
上海研究设立绿叶菜综合价格指数保险  
[2010年11月23日]
商务部：上周我国食用农产品价格涨幅缩小  
[2010年11月23日]
北京市城镇居民家庭每百户拥有汽车近30辆  
[2010年11月23日]
台北股市23日下跌46点  
[2010年11月23日]
印度将向电动车制造商提供补贴  
[2010年11月23日]
朝鲜向韩国延坪岛附近发射炮弹，韩方回击  
[2010年11月23日]
澳航宣布恢复A380客机运营  
[2010年11月23日]
金边踩踏事件已造成至少347人死亡   
[2010年11月23日]
美第二家公司获准开展胚胎干细胞临床试验  
[2010年11月23日]
俄政府表示不打算出售国家储备粮  
[2010年11月23日]
温家宝与俄罗斯总理普京举行会谈  
[2010年11月23日]
美国仇恨犯罪事件去年下降15%  
[2010年11月23日]
韩正：问题工程不整改一律不得开工  
[2010年11月23日]
清洁生产将成“十二五”节能减排规划重要内容  
[2010年11月23日]
我国将全面开展量刑规范化改革  
[2010年11月23日]
我国研发经费已达GDP的1.70%  
[2010年11月23日]
工信部：将适时向全国推出携号转网业务  
[2010年11月23日]
广西等4省区节能目标完成情况被亮红牌  
[2010年11月23日]
我国工业企业研发经费占主营业务收入0.7%  
[2010年11月23日]
近日国内食用油价格涨势明显趋缓  
[2010年11月23日]
三部委发布节能汽车推广专项核查办法  
[2010年11月23日]
发改委：将采取措施避免拉闸限电现象  
[2010年11月23日]
“十一五”中央财政投资2000亿元用于节能减排   
[2010年11月23日]
朝鲜敦促韩国保障各阶层人士与朝自由接触  
[2010年11月23日]
台湾失业率连续14个月下降  
[2010年11月23日]
巴西央行报告预测今年经济增长7.6%  
[2010年11月23日]
人民币市场汇价（11月23日）  
[2010年11月23日]
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