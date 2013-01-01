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即时要闻
英国启动社会保障性住宅租赁改革  
[2010年11月23日]
22日基金抛盘打压芝加哥玉米期价继续下跌  
[2010年11月23日]
22日伦敦金属交易所基本金属期价普跌  
[2010年11月23日]
国际油价22日小幅下挫  
[2010年11月23日]
纽约股市三大股指22日涨跌互见  
[2010年11月23日]
纽约汇市22日美元对主要货币汇率涨跌互现  
[2010年11月23日]
纽约黄金期价22日小幅回升  
[2010年11月23日]
调查结果显示美经济学家担忧通货膨胀  
[2010年11月23日]
伦敦股市股指22日下跌  
[2010年11月23日]
中国人保前10月保费收入增长36.3%  
[2010年11月23日]
欧盟官员表示欧洲经济复苏将有所放缓  
[2010年11月23日]
爱尔兰救助计划谈判将在11月底前结束  
[2010年11月23日]
2010年记账式附息国债24日上市交易   
[2010年11月23日]
英国考虑向爱尔兰提供70亿英镑救助资金  
[2010年11月23日]
经合组织第三季度经济增速放缓  
[2010年11月23日]
欧佩克周油价上周回落  
[2010年11月23日]
亚太地区主要股市22日涨跌互见  
[2010年11月23日]
商务部：在华投资外资企业在中国享受国民待遇  
[2010年11月22日]
发改委：十一五节能减排带动2万亿社会投资  《财经》综合报道
[2010年11月22日]
港交所分两阶段延长交易时间接轨A股  《财经》综合报道
[2010年11月22日]
索罗斯等投资大师继续吹大黄金泡沫  
[2010年11月22日]
可口可乐召回2.2万套含镉玻璃杯  
[2010年11月22日]
罗尔斯-罗伊斯获得中国航空公司18亿美元引擎订单  
[2010年11月22日]
蒙牛4.69亿元收购君乐宝51%股权  
[2010年11月22日]
盖特纳：人民币将升值到一个合理水平  
[2010年11月22日]
商务部下发紧急通知加强成品油市场供应保障  《财经》综合报道
[2010年11月22日]
欧洲三大股市上升 英国股市升0.45%  
[2010年11月22日]
工信部：鼓励中外电动汽车企业加强合作  
[2010年11月22日]
我国将成立游戏标准工作组  
[2010年11月22日]
浙江基本药物制度让药价平均降了三成多  
[2010年11月22日]
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