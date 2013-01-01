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即时要闻
证监会通报内幕交易案件 基金老鼠仓首追刑责  《财经》综合报道
[2010年11月20日]
港府征收最高15%特别印花税打击楼市炒卖  
[2010年11月20日]
今年食品工业总产值将达5.3万亿 合格率超90%  
[2010年11月20日]
证监会处罚首起注会违规交易案  
[2010年11月20日]
存款准备金率上调 袁钢明称离稳定物价还有距离  
[2010年11月20日]
纽约黄金期货周五小幅下跌  
[2010年11月20日]
周五美国股市微幅收高  
[2010年11月20日]
前十月立案42起 证监会重拳直击内幕交易  
[2010年11月20日]
下周解禁市值创一年来最低  
[2010年11月20日]
任汇川继任平安集团总经理  
[2010年11月20日]
周小川：综合分析QE2政策对全球的影响  《财经》综合报道
[2010年11月20日]
中国提高准备金率 原油期货小幅下跌  
[2010年11月20日]
美元汇率周五小幅下跌  
[2010年11月20日]
通用汽车预计明年中国市场销售上升15%  
[2010年11月20日]
新疆将培育5到10家销售超百亿上市公司  
[2010年11月20日]
沪深股市流通市值新报192607亿元  
[2010年11月20日]
人民大学报告称明年房价将降20%  
[2010年11月20日]
姚景源：食品价格上涨为主的通胀不可轻视  
[2010年11月20日]
能源局：前10月全社会用电量34846亿千瓦时  《财经》综合报道
[2010年11月19日]
19日国内现货金银涨跌不一  
[2010年11月19日]
上海展开工程安全大检查，查违法分包  
[2010年11月19日]
上海排查高层住宅消防安全状况  
[2010年11月19日]
河南受旱面积近千万亩  
[2010年11月19日]
安徽要求确保居民最低5天蔬菜储备  
[2010年11月19日]
深圳发生有感地震，广州亚运会未受影响  
[2010年11月19日]
重庆：建公租房先签“廉政合同”  
[2010年11月19日]
最高检印发《规定》，防止职务犯罪案件轻刑化   
[2010年11月19日]
五部门公布高考加分项目调整方案  
[2010年11月19日]
海地因霍乱引发的抗议活动蔓延至首都太子港  
[2010年11月19日]
新西兰南岛煤矿发生爆炸约30人失踪  
[2010年11月19日]
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