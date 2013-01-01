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即时要闻
最高法出台司法解释指导房屋登记案件审理  
[2010年11月18日]
美国10月份消费价格指数上升0.2%  
[2010年11月18日]
公安机关专项行动缴获假发票6.6亿份  
[2010年11月18日]
欧洲银行维持对俄今年经济增长4.4%的预测  
[2010年11月18日]
五年后我国煤炭消费总量将达38亿吨  
[2010年11月18日]
英国第三季度失业率降至7.7%  
[2010年11月18日]
以色列内阁批准从以黎边境盖杰尔村北部撤军  
[2010年11月18日]
德国内政部长称恐怖分子可能月底袭德  
[2010年11月18日]
吴邦国、温家宝17日分别会见智利总统  
[2010年11月18日]
美国驻菲律宾使馆附近17日发现爆炸装置  
[2010年11月18日]
湘江赣江现历史最低水位  
[2010年11月18日]
50年期国债再发280亿，年利率4.4%   
[2010年11月18日]
北京食用油批发价格17日下降  
[2010年11月18日]
韩国敦促朝鲜解除金刚山资产冻结  
[2010年11月18日]
煤监局：煤矿需三年内完成紧急避险系统建设  
[2010年11月18日]
发改委等部门发布《电力需求侧管理办法》  
[2010年11月18日]
芝加哥农产品期价17日涨跌不一  
[2010年11月18日]
人民币市场汇价（11月18日）   
[2010年11月18日]
俄政府批准未来三年国企私有化方案  
[2010年11月18日]
今年前10个月俄国家外债增加8.6%  
[2010年11月18日]
17日伦敦金属交易所基本金属期价普跌  
[2010年11月18日]
国际油价17日继续回落   
[2010年11月18日]
纽约黄金期价17日继续下探  
[2010年11月18日]
纽约股市三大指数17日涨跌不一  
[2010年11月18日]
纽约汇市17日美元对主要货币走低  
[2010年11月18日]
伦敦股市17日小涨  
[2010年11月18日]
南非当局表示不会主动干涉汇率市场  
[2010年11月18日]
澳门第三季度房屋成交金额下跌37.1%  
[2010年11月18日]
美国10月份新房开工量大跌  
[2010年11月18日]
澳门特区政府推出一系列抗通胀措施  
[2010年11月18日]
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