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即时要闻
泰国向美引渡俄军火商  
[2010年11月17日]
IMF调整特别提款权货币篮子权重  
[2010年11月17日]
香港在伦敦举行金融推广会  
[2010年11月17日]
人民币市场汇价（11月17日）   
[2010年11月17日]
新兴市场拉动奢侈品生产商巴宝莉利润大涨  
[2010年11月17日]
上周A股单周新开户数突破56万户  
[2010年11月17日]
芝加哥农产品期价16日大幅下挫  
[2010年11月17日]
16日伦敦金属交易所基本金属期货价普跌  
[2010年11月17日]
国际油价16日回落  
[2010年11月17日]
纽约股市16日大幅下跌  
[2010年11月17日]
16日纽约汇市美元对主要货币继续走高  
[2010年11月17日]
国际金价16日大跌30美元  
[2010年11月17日]
美国撤销要求瑞银集团提供私人账户信息限令  
[2010年11月17日]
伦敦股市16日大幅下跌  
[2010年11月17日]
美国工业生产10月份环比持平  
[2010年11月17日]
华润电力、招商局集团成功在港发行人民币债券  
[2010年11月17日]
俄今年前10个月轿车产量同比接近翻番  
[2010年11月17日]
9月中国增持美国债151亿美元 连续3个月增持  
[2010年11月17日]
商务部：中国制造遭遇贸易调查或将常态化  
[2010年11月16日]
中医针灸和京剧列入人类非物质文化遗产代表作名录  
[2010年11月16日]
商务部回应iPad入境征税:支持海关依法履行职责  《财经》综合报道
[2010年11月16日]
商务部：前三季房地产领域吸收外资同比增56%  
[2010年11月16日]
我国矿业在油气煤领跑下迅速恢复增长  《财经》综合报道
[2010年11月16日]
前10月全社会用电量34846亿千瓦 同比增17.03%  《财经》综合报道
[2010年11月16日]
10月FDI同比增长7.86% 连续十五个月保持增长  
[2010年11月16日]
上海民宅大火8名犯罪嫌疑人已被刑拘  
[2010年11月16日]
官方称上海起火大楼非教师公寓  
[2010年11月16日]
16日国内现货金银继续下行全线收跌  
[2010年11月16日]
外商在华投资探矿权采矿权达795个  
[2010年11月16日]
巴拿马船舶注册数量世界第一  
[2010年11月16日]
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