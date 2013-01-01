双汇发展拟投资22亿元布局8省市 【财经网专稿】记者 郑宗斌 [2010年11月12日]

根据双汇发展“十二五”规划，公司拟在广西、上海等8个省市投资21.85亿元建设生猪屠宰、肉制品加工及商品猪养殖项目，其中双汇发展投资12.1亿元、香港华新控股有限公司投资0.4亿元、浙江金华双汇食品有限公司投资9.35亿元