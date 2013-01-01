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即时要闻
质检总局部署开展打击侵犯知识产权专项行动  
[2010年11月12日]
我国将建设7个国家矿山应急救援队  
[2010年11月12日]
陈水扁因两弊案终审分别被判11年和8年徒刑  
[2010年11月12日]
习近平将出访新加坡、南非、安哥拉、博茨瓦纳四国  
[2010年11月12日]
钢市“十连涨”，沙钢、河北钢铁同提出厂价   
[2010年11月12日]
人民币市场汇价（11月12日）  
[2010年11月12日]
国开行发放首笔非洲中小企业发展专项贷款  
[2010年11月12日]
巴西外汇储备创新高  
[2010年11月12日]
芝加哥农产品期货11日价格涨跌不一  
[2010年11月12日]
11日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年11月12日]
纽约市场油价11日盘中创出两年来新高  
[2010年11月12日]
11日纽约汇市美元对主要货币上扬  
[2010年11月12日]
纽约股市11日受科技板块拖累走低  
[2010年11月12日]
国际黄金期货价格11日重回1400美元   
[2010年11月12日]
伦敦股市11日微跌   
[2010年11月12日]
中方愿以建设性态度深化中美经贸合作  
[2010年11月12日]
G20商业峰会闭幕并发表联合声明  
[2010年11月12日]
亚太地区主要股市11日涨跌互见  
[2010年11月12日]
明年稀土等矿产出口配额申报工作启动  
[2010年11月11日]
阿里巴巴付费会员数突破100万  【财经网专稿】记者 张晓
[2010年11月11日]
阿里巴巴付费会员数突破100万，总营收为14.493亿元，净利润为3.661亿元，现金储备达到84亿元
财政部17日发280亿元50年期国债  【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年11月11日]
财政部将于11月17日招标发行280亿元固定利率长债，期限50年
上调准备金率对银行间流动性影响小  【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年11月11日]
今天7天质押式回购加权平均利率报收1.68%，仅小幅上涨5BP。交易员认为上调存款准备金率对银行间流动性影响不大
3年期央票发行利率跳涨15BP至3%  【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年11月11日]
3年期央票发行利率再度上涨15BP至3%，自10月15日来上涨45BP，债券市场空头情绪重
国开行30年长债利率4.61% 缩量发行  【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年11月11日]
国开行今日缩量发行100亿元30年期长债中标利率4.61%，高于二级市场现券收益率
温家宝将出席亚运会开幕式  
[2010年11月11日]
辽宁出现入冬首场强降雪，发布暴雪预警  
[2010年11月11日]
报告称美国多动症患儿大幅增加  
[2010年11月11日]
《全国专利事业发展战略（2011—2020年）》发布  
[2010年11月11日]
10月份我国财政收入同比增长14.8%   
[2010年11月11日]
全国展开打击侵犯知识产权和伪劣商品专项行动  
[2010年11月11日]
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