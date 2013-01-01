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即时要闻
10日纽约汇市美元对主要货币涨跌互见  
[2010年11月11日]
美国库存下滑引发10日国际油价走高  
[2010年11月11日]
纽约股市股指10日全线回升  
[2010年11月11日]
伦敦股市10日下跌  
[2010年11月11日]
获利回吐导致10日纽约黄金价格回落  
[2010年11月11日]
美国会预算控制委员会建议改革福利政策  
[2010年11月11日]
美国9月份贸易逆差降至440亿美元  
[2010年11月11日]
英国央行称通胀率近期内将继续走高  
[2010年11月11日]
专家预测德国经济明年增长2.2%  
[2010年11月11日]
港交所前三季度净利润同比增长2%  
[2010年11月11日]
欧盟委员会出台未来10年新的能源战略  
[2010年11月11日]
香港4至10月豪宅转让量同比增86%  
[2010年11月11日]
亚太地区主要股市10日涨跌不一  
[2010年11月11日]
曹远征：上调准备金对股市影响不大  
[2010年11月10日]
发改委建议采取四措施应对生活必需品价格过快上涨  《财经》综合报道
[2010年11月10日]
中国人民银行决定，从2010年11月16日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。   
[2010年11月10日]
国内现货金银10日回调收跌  
[2010年11月10日]
浙江开展城市地价日常监测  
[2010年11月10日]
大陆首家台资保险公司在厦门开业  
[2010年11月10日]
安徽将对生产安全事故死亡职工按年收入20倍计赔  
[2010年11月10日]
五矿商会建议其他国家与中国共同开发稀土资源  
[2010年11月10日]
罗尔斯・罗伊斯获东方航空12亿美元订单  
[2010年11月10日]
东京股市日经股指10日创4个多月来新高  
[2010年11月10日]
台北股市10日小涨5点  
[2010年11月10日]
谷歌明年年初将为全体员工涨薪10%  
[2010年11月10日]
韩媒称朝鲜为庆祝建党65周年大赦15万犯人  
[2010年11月10日]
江苏民间投资总量逾万亿元占比超六成  
[2010年11月10日]
上周A股新开账户数创去年11月以来新高  
[2010年11月10日]
葡萄酒业或将迎来“黄金十年”  
[2010年11月10日]
胡锦涛主席会见英国首相卡梅伦  
[2010年11月10日]
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