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即时要闻
秘鲁、智利和哥伦比亚签订股市一体化协定  
[2010年11月10日]
越南今年前10个月外国直接投资同比降四成  
[2010年11月10日]
荷兰将试用超声波技术治疗乳腺癌  
[2010年11月10日]
美民间组织起诉环保署调高汽油乙醇含量上限  
[2010年11月10日]
10月份我国房价环比上涨0.2%   
[2010年11月10日]
海地宣布霍乱疫情为“国家安全问题”  
[2010年11月10日]
欧盟计划拍卖碳排放许可资助低碳创新项目  
[2010年11月10日]
美国与印尼签署全面伙伴关系协议  
[2010年11月10日]
法国宪法委员会通过退休改革法案  
[2010年11月10日]
美国9月份企业库存和销售均上升  
[2010年11月10日]
伊朗呼吁组建“亚洲联盟”  
[2010年11月10日]
国管局公布625家被撤驻京办名录  
[2010年11月10日]
经合组织成员国9月失业率稳定在8.5%   
[2010年11月10日]
国家能源局：我国将加快推进煤炭企业兼并重组  
[2010年11月10日]
2009年全国公立医院达到1.4万余所  
[2010年11月10日]
卫生部已开展“反式脂肪酸”风险监测评估  
[2010年11月10日]
河南本月15日前撤销全部公安分局  
[2010年11月10日]
世博会吸引境外参观者425万人次  
[2010年11月10日]
卫生部等联合印发《食品安全信息公布管理办法》  
[2010年11月10日]
山西：燃煤工业锅炉2012年不达标将关停  
[2010年11月10日]
欧盟对数家航空公司处以巨额反垄断罚款  
[2010年11月10日]
欧盟批准飞利浦出售中国电视机业务  
[2010年11月10日]
法国爱马仕集团第三季度销售大涨  
[2010年11月10日]
人民币市场汇价（11月10日）   
[2010年11月10日]
海南出台公积金提取新规，可支付学费医疗费  
[2010年11月10日]
9日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年11月10日]
上证流通等三条新指数下月亮相  
[2010年11月10日]
芝加哥大豆价格冲至26个月新高  
[2010年11月10日]
国际油价9日小幅回落  
[2010年11月10日]
国际黄金期价9日继续冲高  
[2010年11月10日]
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