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即时要闻
北京市加强对商品房预售行为的监管  
[2010年11月09日]
台法官集体涉贪案侦查终结，13名被告遭起诉  
[2010年11月09日]
腾讯内部正研究多种弥补用户的措施  
[2010年11月09日]
第三次中英经济财金对话在北京举行  
[2010年11月09日]
世行称今年流向发展中国家汇款预计增6%  
[2010年11月09日]
英国首相抵京访华，代表团规模空前阵容豪华  
[2010年11月09日]
美印将共建全球核能中心  
[2010年11月09日]
亚洲合作对话第九次外长会议在德黑兰举行  
[2010年11月09日]
奥巴马称美国支持印度成为崛起的全球大国  
[2010年11月09日]
今年底我国将完成1528个矿区整合任务  
[2010年11月09日]
恒星科技两高管违规减持受处罚  
[2010年11月09日]
人民币市场汇价（11月9日）  
[2010年11月09日]
“糖高宗”继续试探性提价  
[2010年11月09日]
物联网产业可达万亿元规模  
[2010年11月09日]
欧洲央行行长称主要经济体同意遏制通货膨胀预期   
[2010年11月09日]
８日伦敦金属交易所基本金属期货价格普跌  
[2010年11月09日]
芝加哥小麦8日冲至4周新高  
[2010年11月09日]
国际油价继续攀升  
[2010年11月09日]
国际金价8日突破1400美元大关  
[2010年11月09日]
纽约汇市8日美元对主要货币反弹   
[2010年11月09日]
纽约股市股指8日涨跌不一  
[2010年11月09日]
美联储高官质疑定量宽松货币政策  
[2010年11月09日]
伦敦股市股指8日下跌  
[2010年11月09日]
今年前九个月俄外贸顺差同比增长37%   
[2010年11月09日]
上海物联网产业联盟成立  
[2010年11月09日]
银监会：保险公司人员不得再驻点银行网点  
[2010年11月09日]
发改委等部门要求严厉查处哄抬棉价行为  
[2010年11月09日]
“十一五”我国累计吸收外资预计超4000亿美元   
[2010年11月09日]
欧佩克周油价再回每桶80美元以上  
[2010年11月09日]
香港10月外汇储备达2670亿美元  
[2010年11月09日]
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